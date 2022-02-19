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Флери даже в 37 тащит полумертвый «Чикаго»: 65 минут на ноль, два раза остановил Радулова

Александр Радулов Александр Радулов
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Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
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А в прошлой игре даже отдал голевой пас.

Матч «Чикаго» и «Далласа» не подарил болельщикам заброшенных шайб, но за кого там можно было порадоваться, так это за вратарей: Марк-Андре Флери и Джейк Эттинджер на двоих сделали 63 сэйва. 

Особенно впечатляет Марк-Андре Флери, который в 37 лет в одной из худших команд лиги (14-е место на Западе) периодически выдает такие перформансы. Это его четвертый в сезоне матч на ноль. 

Пик работы Флери пришелся на второй период: сначала он не дал Александру Радулову реализовать выход один-на-один, мастерски разложив щитки. 

А за 6 секунд до перерыва Роопе Хинтц буквально расстреливал Флери с пятака, но тот чудом успел среагировать и поймать шайбу в ловушку. 

В буллитной серии хозяевам не повезло: они уступили 1:2 по итогам шести попыток, но к Флери претензий быть не может – он отразил несколько бросков, в том числе снова не дал забить Радулову.

Солидный возраст Марку-Андре пока не мешает: «Чувствовал себя хорошо. Думаю, что ребята впереди тоже играли хорошо, не сдавались. Было приятно сделать несколько сэйвов, сохранить команду в игре».

Марк-Андре помогает «Чикаго» не только надежной игрой в рамке, но даже набирает очки. В прошлой игре с «Виннипегом» он и пропустил всего одну шайбу, и отдал предголевой пас, которым воспользовался Брэндон Хэйгл, забив в пустые ворота.

«Чикаго» остается четырнадцатым в своей конференции с 44 очками и не выглядит претендентом на плей-офф. Отставание от идущего 13-м «Сан-Хосе» пять очков, но у «акул» целых три игры в запасе.

Чикаго – Даллас 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
19 февраля, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
Вратари: Флери 29/29 – Эттинджер 34/34.

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Фото: REUTERS/Dennis Wierzbicki

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