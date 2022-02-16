Кросби забил 500-й гол в НХЛ (с передачи Малкина): родители плакали, команда праздновала на льду, а трибуны аплодировали стоя

Середина февраля – особенное время для канадца.
«Когда играешь в НХЛ, не думаешь о том, как бы набрать 1000 очков. Но с каждым годом приближаешься к этой отметке и начинаешь понимать, в какой компании можешь оказаться, начинаешь это ценить. Вспоминаешь прошлые сезоны, тех, с кем играл. Поэтому это особенное достижение», – это старая цитата Сидни Кросби. 16 февраля 2017 года в игре с «Виннипегом» он выбил 1000 очков в карьере.
Почти через пять лет – 15 февраля 2022-го – канадец достигнет еще одной исторической отметки – 500 голов в НХЛ.
Произошло это в домашнем матче с «Филадельфией». При счете 1:1 «Пингвинс» получили большинство – а дальше творилась история: Малкин отдал голевой пас на Сидни, а тот с острого угла отправил шайбу под рукой Картера Харта.
После гола все 18 тысяч болельщиков на стадионе просто взорвались и начали аплодировать стоя своему капитану. Операторы несколько раз выводили на экраны родителей канадца, которые сначала прыгали от радости, а затем с трудом сдерживали слезы.
A special moment for a special player. pic.twitter.com/6Yc8jlpSpJ— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 16, 2022
Команда тоже не смогла удержаться и всем составом бросилась поздравлять партнера прямо на площадку, и только через пару минут вернулась на скамейку.
После игры главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил уже легенду клуба: «Я вижу спортсмена с потрясающим настроем, который работает каждый день изо всех сил, чтобы всегда быть на высоте. «Пингвинс» только выигрывают от его отношения к игре. Он всегда и во всем хочет быть лучшим».
«Если оглянуться на разные события за последние 16-17 лет, это воспоминание я буду хранить очень близко к сердцу. Очень важно, что передачу отдал Джино, и это было дома против «Филадельфии», а вы знаете историю противостояния наших двух команд», – радовался Кросби после матча.
«Поздравляю с 500-м голом, мой друг», – такую подпись оставил Евгений Малкин в своем инстаграме под фото с юбиляром.
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Кросби стал 46-м хоккеистом, которому покорилась отметка в 500 голов – и вторым в составе «пингвинов» после Марио Лемье. Также Сидни стал вторым хоккеистом, кто достиг этой отметки, начав карьеру в XXI веке (нетрудно догадаться, что первый – Александр Овечкин).
«Привет, Сид. Поздравляю с 500-м голом, – сказал Лемье в видеообращении. – Я был свидетелем большинства из твоих невероятных голов за эти годы. Я уверен, что в будущем будет еще много таких. Еще раз поздравляю, мой друг, наслаждайся сегодняшним вечером и всего тебе наилучшего!».
Sidney Crosby joins Mario Lemieux (690) as the only players in Penguins history to score 500 goals with the team. Congrats Sid! pic.twitter.com/Kyq6Xzudgq— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 16, 2022
Это был 1077 матч НХЛ в карьере нападающего, и помимо 500 шайб, он раздал уже 870 голевых передач. Сидни не мог забить два последних матча – может, даже и лучше, что все это произошло на родном льду.
«Филадельфия» чуть не испортила праздник, забросив во втором периоде три шайбы. Но в такой день «Питтсбург» просто не мог проиграть: крутой камбэк в третьем периоде и победная шайба в овертайме.
«Я думаю, что иметь возможность быть частью такой великой команды на протяжении многих лет, играть с такими великими игроками — это круто. Вы посмотрите на парней, которые забили 500 голов – это гордость, быть среди них. Я ценю возможности играть так долго в этой лиге», – скромно сказал Кросби после игры.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 14 Жиру (Линдблум, Эткинсон)
- 1:1 – 15 Симон (Бойл, Петтерссон)
- 2:1 – 17 Кросби (Малкин)
- 2:2 – 22 Лоутон ()
- 2:3 – 31 Силер (ван Римсдайк, Конекны)
- 2:4 – 38 Браун (Лоутон, ван Римсдайк)
- 3:4 – 53 Генцел (Кросби, Летанг)
- 4:4 – 53 Руэдел (Картер, Хейнен)
- 5:4 – 62 Летанг ()
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