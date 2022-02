Кросби забил 500-й гол в НХЛ (с передачи Малкина): родители плакали, команда праздновала на льду, а трибуны аплодировали стоя

Середина февраля – особенное время для канадца.

«Когда играешь в НХЛ, не думаешь о том, как бы набрать 1000 очков. Но с каждым годом приближаешься к этой отметке и начинаешь понимать, в какой компании можешь оказаться, начинаешь это ценить. Вспоминаешь прошлые сезоны, тех, с кем играл. Поэтому это особенное достижение», – это старая цитата Сидни Кросби. 16 февраля 2017 года в игре с «Виннипегом» он выбил 1000 очков в карьере.

Почти через пять лет – 15 февраля 2022-го – канадец достигнет еще одной исторической отметки – 500 голов в НХЛ.

Произошло это в домашнем матче с «Филадельфией». При счете 1:1 «Пингвинс» получили большинство – а дальше творилась история: Малкин отдал голевой пас на Сидни, а тот с острого угла отправил шайбу под рукой Картера Харта.

После гола все 18 тысяч болельщиков на стадионе просто взорвались и начали аплодировать стоя своему капитану. Операторы несколько раз выводили на экраны родителей канадца, которые сначала прыгали от радости, а затем с трудом сдерживали слезы.

Команда тоже не смогла удержаться и всем составом бросилась поздравлять партнера прямо на площадку, и только через пару минут вернулась на скамейку.

После игры главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил уже легенду клуба: «Я вижу спортсмена с потрясающим настроем, который работает каждый день изо всех сил, чтобы всегда быть на высоте. «Пингвинс» только выигрывают от его отношения к игре. Он всегда и во всем хочет быть лучшим».

«Если оглянуться на разные события за последние 16-17 лет, это воспоминание я буду хранить очень близко к сердцу. Очень важно, что передачу отдал Джино, и это было дома против «Филадельфии», а вы знаете историю противостояния наших двух команд», – радовался Кросби после матча.

«Поздравляю с 500-м голом, мой друг», – такую подпись оставил Евгений Малкин в своем инстаграме под фото с юбиляром.

Кросби стал 46-м хоккеистом, которому покорилась отметка в 500 голов – и вторым в составе «пингвинов» после Марио Лемье. Также Сидни стал вторым хоккеистом, кто достиг этой отметки, начав карьеру в XXI веке (нетрудно догадаться, что первый – Александр Овечкин).

«Привет, Сид. Поздравляю с 500-м голом, – сказал Лемье в видеообращении. – Я был свидетелем большинства из твоих невероятных голов за эти годы. Я уверен, что в будущем будет еще много таких. Еще раз поздравляю, мой друг, наслаждайся сегодняшним вечером и всего тебе наилучшего!».

Sidney Crosby joins Mario Lemieux (690) as the only players in Penguins history to score 500 goals with the team. Congrats Sid! pic.twitter.com/Kyq6Xzudgq