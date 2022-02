Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о событиях в российском баскетболе. Ради такого дела не жалко плюсов.

Матч Звезд Единой Лиги состоится в Москве 20 февраля, но шоу началось раньше времени и не в столице России.

Казахстанская «Астана», имевшая в пассиве 8-матчевую серию поражений, неожиданно остановила «Локомотив-Кубань» – 87:83. Это событие уже само по себе несколько сенсационное, даже несмотря на то, что «Локо» не может выиграть в Казахстане 3 года. Но и победа «Астаны» меркнет на фоне перформанса, который устроил американец Энтони Хики.

Первый трипл-дабл с сезона-2017/18

Защитник «Астаны» начал разрывать оборону «Локо» со старта матча, а ближе к большому перерыву уже стало понятно, что Хики нацелен серьезно – по итогам первой половины Энтони набрал 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

22 PTS | 7 REB | 5 AST AND IT’S JUST 1ST HALF@OFFsetHick_ is on 🔥 vs Loko today! pic.twitter.com/VjX5DYJsaD