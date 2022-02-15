Вот это трипл-дабл в Лиге ВТБ – 43 очка, 11 передач и победа над «Локомотивом»

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Матч Звезд Единой Лиги состоится в Москве 20 февраля, но шоу началось раньше времени и не в столице России.

Казахстанская «Астана», имевшая в пассиве 8-матчевую серию поражений, неожиданно остановила «Локомотив-Кубань» – 87:83. Это событие уже само по себе несколько сенсационное, даже несмотря на то, что «Локо» не может выиграть в Казахстане 3 года. Но и победа «Астаны» меркнет на фоне перформанса, который устроил американец Энтони Хики.

Первый трипл-дабл с сезона-2017/18

Защитник «Астаны» начал разрывать оборону «Локо» со старта матча, а ближе к большому перерыву уже стало понятно, что Хики нацелен серьезно – по итогам первой половины Энтони набрал 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

22 PTS | 7 REB | 5 AST AND IT’S JUST 1ST HALF@OFFsetHick_ is on 🔥 vs Loko today! pic.twitter.com/VjX5DYJsaD — VTB League (@VTBUL) 15 февраля 2022 г.

Зачастую в подобных ситуациях команде-фавориту хватает большого перерыва, чтобы перестроиться в обороне и устранить нарушителя спокойствия. «Локо» по очереди бросал на Хики Томпсона, Макколлума и молодых россиян, пытался ловить защитника в ловушки прессинга – но американского лидера «Астаны» это особо не смущало.

К старту 4-й четверти Хики уже набрал 36 очков, а в одной из первых атак последней 10-минутки обновил сезонный рекорд результативности, реализовав очередной трехочковый. Энтони шел по графику исторического рекорда Стевана Еловаца (49 очков), но «ограничился» 43 – это второй показатель в истории Единой Лиги.

Впрочем, и этого хватило для победы над «Локо». Хики доверял партнерам и отдавал передачи, и они не подводили. «Астана» обновила клубный рекорд сезона и реализовала 15 трехочковых бросков – все они были забиты или самим Хики, или после его передач.

Трипл-дабл Энтони Хики стал первым в Единой Лиге с сезона 2017/18, когда за «ПАРМУ» выступал Коди Миллер-Макинтайр – защитник набрал 16 очков, 16 передач и 10 подборов в проигранном матче с овертаймом против «Автодора» (94:96). Всего же в истории Лиги трипл-даблы до Хики делали 6 баскетболистов: Виктор Хряпа, Джереми Шаппелл, Бернард Кинг, Аарон Майлз, Скотт Мачадо и Коди Миллер-Макинтайр (дважды).

«Локо» мог спастись в Нур-Султане, но…

Даже при такой фееричной игре Энтони Хики у «Локомотива-Кубань» в концовке было множество шансов как на победу, так и на овертайм. Первый подарил центровой хозяев Скайлар Спенсер, не реализовав оба штрафных после неспортивного фола при «+3». Затем «Астана» не сумела ввести мяч из-а боковой за 5 секунд, и «Локо» получил атаку и 18 секунд на спасение – но только чтобы дважды не забить свободный трехочковый и промазать штрафной.

Когда показалось, что итог матча уже ясен, «Астана» дала «Локо» еще одну попытку: при «-3» Дариус Томпсон нашел контакт с соперником при дальнем броске и пошел пробивать 3 штрафных. Но вместо овертайма защитник выдал 0/3 со штрафной линии – в этот момент стало понятно, что спастись краснодарцы не смогут.

«Астана» выиграла свой первый матч за 4 месяца – в последний раз она побеждала 16 октября, огорчив «Зелена Гуру». Интересно, что 2 из 3 побед астанинцев в этом сезоне – над Топ-командами («Зенит» и «Локомотив-Кубань»).

«Локо» перекупил у «Астаны» лучшего скорера Единой Лиги, но не помогло даже это

2 недели назад самый результативный игрок сезона Джейлен Барфорд поменял прописку, перейдя из «Астаны» в «Локо». В казахстанской команде защитник набирал в среднем 23 очка за игру, и в Краснодаре посчитали, что он добавит огня и без того мощному нападению команды.

По странному стечению обстоятельств дебютировал Барфорд за «Локо» именно в игре с бывшей командой, да еще и на ее же арене. В первой половине Джейлен выглядел уверенно: 8 очков при 3/3 с игры, «+10» в графе «+/-». Барфорда выпустили и на напряженную концовку, но там он проявить себя не смог: сначала дважды промазал на последней минуте, а затем не реализовал один из штрафных.

Главный тренер «Астаны» Дарко Руссо отметил, что до конца сезона в составе изменений не предвидится. Но если Энтони Хики продолжит в том же духе, то никто не удивится, если казахстанская команда пробьется в плей-офф. До 8-го места, на котором сейчас «Енисей», «Астану» отделяет всего 1 победа.

Хики, к слову, уже в эти выходные примет участие в Матче Звезд Единой Лиги в составе сборной Звезд Мира. Выбор болельщиков и СМИ оказался оправдан – мы уже знаем, что Энтони умеет делать шоу.

«Астана – «Локомотив-Кубань» – 87:83 (20:25, 24:21, 22:18, 21:19)

«Астана»: Хики (43 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Кэмпбелл (14), Спенсер (12 + 15 подборов), Марчук (5), Мурзагалиев (2) – старт; Тихоненко (9), Балашов (2), Щербак (0), Айткали (0), Пан (0).

«Локомотив-Кубань»: Макколлум (17 + 6 передач), Томпсон (11), Уильямс (11 + 9 подборов), Уиттингтон (8), Ведищев (6) – старт; Барфорд (11), Паунич (7), Ильницкий (6), Мартюк (4), Калинов (2), Щербенев (0), Емченко (0).

Фото: pbcastana.kz/