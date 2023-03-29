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Всем привет, а-у-у-у-у-у-у-у-у!

Кто чаще воет на Луну, волки или собаки? Или наш главный тренер Саша Пивоваренко, разбирающий нападение ZZombies? Или квотербек «Волков» Владимир Потемкин, рисующий стрелочки комбинаций под самого медленного центра в стране? Возможно, мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы.

Но мы готовы отвечать на другие вопросы про флаг-футбол. У нашего кикера (кстати, мы единственная команда во флаг-футболе, в составе которой есть кикер) вышел текст про то, как стать футболистом. Читайте скорее, а мы пока будем рассказывать вам про наш любимый спорт. В первом посте мы посмотрим на главные принципы игры. Итак, основы.

Где играют

Во флаг-футбол играют на площадки длиной 70 ярдов и шириной в 30 (25 само поле и по пять ярдов с каждой стороны – зона бровки, на которой располагаются судьи). Если перевести в привычные метрики, то это будет где-то 64 на 27,5 метров. Но лучше привыкать к ярдам и дюймам, потому что игра американская, а они там в своих америках готовы пользоваться чем угодно, но не метрической системой.

Итак, с каждой стороны поля располагаются 10-ярдовые зачетные зоны (End Zone). От зачетной зоны до середины поля расположена 25-ярдовая половина. Если применить великую математику, то мы получим игровое поле в 50 ярдов. Обычно, весь движ происходит на нем. На каждой половине есть важная отметка в пять ярдов. С нее на своей половине начинает розыгрыш атакующая команда. А когда нападение доходит до этой отметки на чужой половине, ему запрещается использовать выносные комбинации. На своей половине выносить можно сразу.

Нет, в США, конечно, играют и в большой флаг с поляной в 100 ярдов и с большим количеством человеков. Но мы в эту сторону смотреть не будем.

Что такое флаг-футбол

Флаг-футбол – это командный вид спорта, который является более безопасной альтернативой американскому футболу. Вместо того, чтобы сталкиваться между собой, игроки одной команды пытаются схватить ленточку (флажок), прикрепленный к поясу противника, чтобы остановить его.

Флаг-футбол играется на открытом поле, где команды состоят из пяти человек. Цель команды – набрать больше очков, чем соперник. Очки набираются, когда мяч пересекает линию зачетной зоны. Каждый игрок в команде должен иметь флажок у себя на поясе. Игра начинается с розыгрыша мяча за пять ярдов до зачетной зоны атакующей команды. После этого игроки защиты должны остановить игроков атаки. Все просто, да?

Как остановить игру

Когда игрок теряет флаг, игра останавливается. Следующий розыгрыш назначается с места, на котором располагался мяч во время срыва флажка. Обычно, длина площадки составляет 50 ярдов. Чтобы пройти от линии старта атаки (за пять ярдов до зачетки атакующей команды) до середины поля, у нападения есть четыре попытки. После пересечения центральной зоны, количество попыток обнуляется. Если за четыре попытки атака не добирается до середины или не заносит тачдаун, мяч переходит к сопернику и уже он начинает на своей 5-ярдовой линии.

В случае нарушения игра так же останавливается. Судья выписывает наказание и объясняет, что там за нарушение было. Если, конечно, сам понимает, что за нарушение произошло. Да, это шутка про то, что не все судьи понимают, что происходит на поле.

Но наш любимый способ остановить игру – занести тачдаун.

Как считаются очки

Во флаг-футболе есть два типа набора очков – тачдаун и реализация. За игровой тачдаун вы получаете шесть очков. Реализация представляет из себя попытку занести тачдаун с определенного расстояния. Одно-очковая реализация, как вы понимаете сами, принесет вам одно очко, она разыгрывается с пяти ярдов до зачетной линии обороняющейся команды. Двухочковая разыгрывается с десяти ярдов. Таким образом, в одной атаке можно получить максимум восемь очков.

Что такое флаг

Флаги – это система ленточек, которые крепятся к поясу игрока. Они закреплены достаточно прочно, чтобы не слетать во время бега. Если дернуть за ленточку, то она отделится от пояса с характерным «ЧПОК». И тогда игру можно будет остановить.

Но при этом их довольно легко сорвать с игрока. Флаги и мяч – это самое важное во флаг-футболе, без них игры не получится. Но об инвентаре мы поговорим уже в следующем посте.

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