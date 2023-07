7 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет, это новая серия блога Кости и Марины из Австралии, где уже начался женский чемпионат мира.

После 10-часового перелета мы оказались в Мельбурне. Еще в самолете нам выдали специальные бланки со стандартными вопросами о въезде в страну, здоровье и товарах, подлежащих декларированию. Пограничник смотрел на наши паспорта не больше 20 секунд, затем фломастером нарисовал крестик на бланках и отправил на выход.

Главное отличие австралийского аэропорта от большинства других – здесь есть дополнительная проверка еще и после выдачи багажа: сотрудники вручную еще раз смотрят документы и забирают бланки. В целом, на этом все. Ни разу у нас не спросили о цели визита, наличии визы (скорее всего, в системе она у них есть, ведь виза электронная) и прочих документов. Единственный вопрос от пограничника – how are you?

Да супер!

Уже в аэропорту ощущается атмосфера большого турнира. Болельщиков в футболках не видно, а вот баннеры о ЧМ напоминали о старте Мундиаля.

Мы были полностью готовы к скверной мельбурнской погоде, поэтому после дневной прогулки и встречи с подругой, живущей в Мельбурне, надели теплые куртки и отправились в фан-зону смотреть стартовый матч сборной Австралии против Ирландии.

Фан-зона находится в центре Мельбурна, а добраться до нее можно на бесплатном трамвае.

Но не думайте, что его сделали специально под ЧМ, в центре Мельбурна вообще всегда бесплатные трамваи. Приятно.

Но не так приятно, как оказаться в самой гуще фан-зоны страны, принимающей турнир.

Вот, например, австралийцы исполняют гимн.

Сама фан-зона очень понравилась, она грамотно вписана в город: буквально в 10 метрах проходят трамвайные пути, работает торговый центр. Внутри все сделано по уму: сразу выделяется зона, в которой болельщики сидят на удобных креслах.

Их, конечно, надо занимать заранее.

Отдельно работает зона, в которой можно купить и употребить алкоголь.

В других частях площади выпивать нельзя. Тут нас сразили флешбеки Катара и мы не смогли пройти мимо бара.

Попробовали австралийский Совиньон-блан и местное пиво. Если кому-то интересно, вот цены на ассортимент. Умножать надо примерно на 60.

Помимо бара работает несколько фуд-траков, причем в каждом из них разная еда: где-то различные сладости, где-то бургеры, где-то только снеки, а где-то только морепродукты.

Цены не кажутся низкими, но вполне сопоставимы с другими точками стритфуда в Мельбурне.

Конечно, на территории фан-зоны имеется и официальный фан-шоп.

Подробно об ассортименте расскажем чуть позже, но первое впечатление очень приятное – большой выбор одежды: кепки, шарфики, шапки, футболки, спортивные кофты.

Множество сувенирки от значков до бутылок для воды. В общем, тут в ФИФА постарались: выглядит все очень цельно. И последним предложением можно описать не только магазин, но и все происходящее на фан-зоне.

Понятно, что количество людей здесь не сопоставимо с тем, что было на мужском ЧМ в Катаре. Тем не менее, организация австралийского турнира пока кажется просто идеальной. Особенно в сравнении с умельцами в Дохе.

На самой фан-зоне было достаточно много людей, но есть ощущение, что потенциально она может вместить в три-четыре раза больше.

Огромное количество австралийцев не стало сюрпризом, а вот множество ирландцев было неожиданностью.

Ребята пели гимн, громко скандировали название страны и даже умудрились зажечь файер. Правда, его быстро потушили, мы толком не успели заснять.

Странно, что ирландцы добрались до Австралии, но оказались не в городе, где играет их команда. Возможно, им просто не хватило билетов, ведь на матче в Сиднее был аншлаг – 75 000 зрителей.

В итоге радовались на площади сегодня австралийцы: единственный гол в матче забила защитница «Арсенала» Стефани Кейтли. Уже завтра в борьбу вступят их соперницы по группе – канадки и нигерийки. Встреча пройдет в Мельбурне, для нас это будет первый матч на женском чемпионате мира. Всю атмосферу игры постараемся транслировать в наш телеграм-канал.

