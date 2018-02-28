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    Ювентус - Аталанта 28.02.2018

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из двух полуфиналов Кубка Италии между собой сыграют Аталанта и Ювентус. Ответная встреча этих команд пройдет в Турине в предстоящую среду и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    В первом матче Аталанта старалась сыграть с Ювентусом на равных. И как показывает статистика - это у клуба из Бергамо получилось. Равный процент владения мячом, равное количество ударов в створ -4, и даже равное количество желтых карточек - по 2 на команду. Но на табло 1:0 в пользу Ювентуса и перед ответной встречей в Турине данный результат для Аталанты является практически приговором.

    Дома Ювентус просто не имеет права ошибиться. Тем более, что сейчас Аталанта находится в очень неважном состоянии. Вылет из розыгрыша Лиги Европы, где команда Гасперини уступила Дортмундской Боруссии со счетом 3;4 по сумме двух матчей, и две ничьи 1:1 c Кротоне и Фиорентиной - вот результаты клуба из Бергамо за 4 последних матча. Игра против Ювентуса продлит эту неудачную серию.

    • Ювентус не знает поражений уже 18 матчей кряду.
    • Аталанта проиграла в восьми последних гостевых поединках против Ювентуса.

    Прогноз и ставки на матч Ювентус - Аталанта

    Хозяева должны добивать своего соперника. Однако, вряд ли стоит рассчитывать на большое количество забитых мячей. Лучшими ставками на матч Ювентус - Аталанта по нашему мнению, будут победа Ювентуса 1.60 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.82.

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