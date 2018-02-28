Ювентус - Аталанта 28.02.2018

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В одном из двух полуфиналов Кубка Италии между собой сыграют Аталанта и Ювентус. Ответная встреча этих команд пройдет в Турине в предстоящую среду и начнется в 19:30 по московскому времени.

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В первом матче Аталанта старалась сыграть с Ювентусом на равных. И как показывает статистика - это у клуба из Бергамо получилось. Равный процент владения мячом, равное количество ударов в створ -4, и даже равное количество желтых карточек - по 2 на команду. Но на табло 1:0 в пользу Ювентуса и перед ответной встречей в Турине данный результат для Аталанты является практически приговором.

Дома Ювентус просто не имеет права ошибиться. Тем более, что сейчас Аталанта находится в очень неважном состоянии. Вылет из розыгрыша Лиги Европы, где команда Гасперини уступила Дортмундской Боруссии со счетом 3;4 по сумме двух матчей, и две ничьи 1:1 c Кротоне и Фиорентиной - вот результаты клуба из Бергамо за 4 последних матча. Игра против Ювентуса продлит эту неудачную серию.

Ювентус не знает поражений уже 18 матчей кряду.

Аталанта проиграла в восьми последних гостевых поединках против Ювентуса.

Прогноз и ставки на матч Ювентус - Аталанта