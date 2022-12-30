Вопросы о хоккее
Блог

Матчи звезд НХЛ были великими – на них приезжала сборная СССР. Сейчас отлынивают даже свои игроки

сборная СССР сборная СССР
Доминик Гашек Доминик Гашек
Александр Овечкин Александр Овечкин
НХЛ НХЛ
Матч звезд НХЛ Матч звезд НХЛ
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

К шоу много вопросов.

Матч звезд в НХЛ задумывался как уникальное зрелище, все сборы от которого направлялись на помощь людям.

Первая такая игра в НХЛ состоялась 14 февраля 1934 года, и ее организовали для Эйса Бэйли. Двумя месяцами ранее печально известный Эдди Шор ударил его сзади, и Эйс стукнулся головой о лед так сильно, что к нему даже вызвали священника – полагали, что он умрет. Бэйли, к счастью, прожил еще более шестидесяти лет, но его хоккейная карьера закончилась, и сборы от Матча всех звезд стали его выходным пособием.

Матч прошел в Maple Leafs Garden, и перед ней 6-й номер Бэйли был выведен из обращения – впервые в истории НХЛ. Его родные «Лифс» в этом матче сражались против сборной звезд всех остальных команд лиги и одержали победу.

Эйс надеялся, что такие мероприятия будут проводить каждый год, и даже подарил специальный приз президенту НХЛ Фрэнку Колдеру – чтобы его вручали победителю. Но за следующие тринадцать лет его провели только дважды: 3 ноября 1937-го – для помощи семье Хоуи Моренца, погибшего из-за травмы, полученной на льду; и 29 октября 1939-го – в память о бывшем игроке «Канадиенс» Бэйбе Зиберте.

А постоянными и регулярными эти матчи стали только с 1947 года.

В Матчах всех звезд играли тафгай, священник и сборная СССР

За это время много раз менялись правила. Например, первые двадцать лет обладатель Кубка Стэнли играл против сборной звезд других пяти команд лиги: так сказать, «команда-звезда» против «команды звезд». Это приводило к анекдотическим с современной точки зрения ситуациям. Например, в 2016-м много говорили, что тафгай Джон Скотт стал худшим участником МВЗ в истории. Но как насчет Стэна Смрке? 

Он был первым югославским игроком в НХЛ и попал в состав «Монреаль Канадиенс» как раз вовремя, чтобы сыграть в Матче всех звезд 1957 года. Смрке забил гол, который так и остался его единственным за карьеру в НХЛ – в 9 играх обычного чемпионата он набрал всего 0+3.

Или Лес Костелло? У него статистика чуть получше: 15 игр, 5 очков за «Торонто Мэйпл Лифс» плюс участие в Матче всех звезд сезона-1948/49. 

Правда, именно его присутствие можно считать вполне заслуженным: пусть он не был звездой НХЛ, но стал звездой хоккея. В 1950 году Костелло бросил профессиональный спорт и поступил в семинарию. В 1963-м он сформировал хоккейную команду священников под названием «Летающие отцы» и отправился с ними в турне, чтобы собирать деньги на благотворительность. Он играл с «Флаинг Фазерс» в течение 39 лет и даже умер, можно сказать, на льду: во время игры ему в голову попала шайба. На следующий день он впал в кому и на той же неделе ушел из жизни в возрасте 74 лет. Смерть всегда трагична, в том числе и в его возрасте, но если бы он мог выбирать, то, наверное, предпочел бы именно такой исход.

Как всякое большое мероприятие Матч всех звезд критиковали едва ли не с момента его появления. «Никто не бьет мертвую собаку», а когда происходит событие, затрагивающее десятки тысяч людей, то никогда не может все пройти гладко, и что-то не получится, кто-то чем-то будет недоволен. Тем более что формат этого зрелища выбивался из рутины и располагал к экспериментам. 

Например, провести его в виде «Канада против США»: то есть два канадских клуба, «Монреаль» и «Торонто», против четырех американских. Именно эта новация вызвала особенное раздражение: несправедливо, что командой США называют ту, где три четверти игроков канадцы.

Начиная с 1969 года, Матч звезд приобретает более привычный характер – Западная конференция против Восточной. Хотя в 1979-м и 1987-м были исключения, которые мы считаем славными страницами нашего хоккея: сборная СССР выиграла у сборной звезд НХЛ и Кубок вызова, и Рандеву-87.

Сейчас Матчи всех звезд критикуют за отбор игроков, форму и даже политику

В 1939 году игру посетили шесть тысяч болельщиков и собрали для семьи Бэйба Зиберта около 15 тысяч тогдашних канадских долларов (примерно 220 тысяч американских по нынешним деньгам). Сейчас на трибунах собираются десятки тысяч, миллионы смотрят трансляцию или отдельные видео. И одному только MVP матча НХЛ вручает чек на 250 тысяч. Это отражает возросшую популярность как самого хоккея, так и Матча всех звезд. И естественно, что соответственно росту значимости его часто критикуют.

«За последнее десятилетие или около того он потерял свое обаяние, – пишет Дин Чодри из Maple Leafs Insider. – Еще в 90-х и начале 2000-х, когда это были либо Северная Америка против всего мира, либо обычные сражения Востока против Запада, в игре чувствовалось, что это важно. Но сейчас это уже не так».

И причины называют разные.

«Правило «Один игрок на команду» портит составы, – считает звезда «Атлетика» Шон Макиндо. – Оно работало, когда в лиге была 21 команда. От каждой приезжал один игрок, и оставалось еще 20 мест для настоящих звезд независимо от их клубной принадлежности. Вы могли просто просмотреть составы и понять: «Вау, в «Эдмонтон Ойлерс» играет много крутых парней». Сейчас команд 32, и для звезд остается не так много места.

А ведь реальность такова, что не в каждой команде есть игрок, достойный участия в Матче звезд. Иногда это связано с травмой. Иногда команда особенно хорошо сбалансирована, и в ней нет ни одного выдающегося игрока. А некоторые команды просто плохи».

И каждый год кто-то из игроков говорит об этом: «Я всегда думал, что важно признавать очень хороших игроков, – Джон Таварес. – И каждый год есть несколько парней, которые из-за формата не получают признания».

В этом году хороший пример – Вильям Нюландер, который занимает 14-е место в лиге с 59 очками и не будет участвовать в мероприятии, потому что там должны присутствовать такие команды, как «Детройт» и «Монреаль». Дилан Ларкин набрал 43 очка в 47 играх, а Ник Сузуки – 38 в 50.

А за год до Джона Тавареса с таким же осуждением выступал Нэтан Маккиннон: «То, что Назема Кадри исключили из состава Матча звезд Центрального дивизиона, когда он проводит такой выдающийся сезон, – это глупо. Я не думаю, что каждая команда должна посылать своего парня. Это Матч всех звезд, а не Матч с участием [всех команд]. У «Эвеланш» должно быть пять или шесть парней на Матче всех звезд в этом году (2022-м). А в 2017-м (когда они были худшей командой лиги с большим отрывом), наоборот, мы не должны были посылать никого».

Даже когда настоящих звезд выбирают, некоторые просто не хотят приезжать

«Теоретически быть выбранным для участия в Матче всех звезд НХЛ следует считать честью, которую игрок будет рассматривать как поддержку своего наследия и подтверждение статуса одного из лучших игроков, – пишет Макиндо. – Это идеализированная версия того, как это должно происходить, и, вероятно, было время, когда это было правдой, но те дни давно прошли.

Сегодня многие игроки относятся к участию в Матче всех звезд как к надоедливому неудобству, которое портит выходной в межсезонье. В это время года все измучены, и, учитывая, как мало значит современный Матч всех звезд, игроки, вероятно, предпочтут несколько дней на пляже, чем участие в утомительном корпоративе».

Горди Хоу не пропустил ни одного из 23 Матчей звезд, на которые был выбран, называл это честью и говорил, что на своем двадцатом мероприятии испытывает такое же радостное волнение, как и на первом. А сейчас суперзвезды предпочитают терять деньги, только чтобы туда не ехать.

Александр Овечкин, Павел Дацюк, Джонатан Куик, Джонатан Тэйвс, Сидни Кросби, Никлас Лидстрем – всех их когда-то дисквалифицировали на одну игру за то, что они не приехали на Матч всех звезд, хотя их выбрали. И так как за игры, пропущенные вследствие дисквалификации, еще и не платят, то получается, что они жертвовали по пятьдесят-сто тысяч долларов, только бы не тратить на это свое время.

Находясь в таком сложном положении, 43-летний Яромир Ягр жалобно умолял болельщиков в твиттере 3 декабря 2015-го: «Fans, я ценю, что вы голосуете за меня. Но хоккей 3-на-3 убьет меня, а я еще не хочу умирать:) Спасибо за понимание. Слишком стар:)».

На что Теему Селянне безжалостно отвечал: «Я голосую за тебя, чувак! Ты еще не слишком стар! Ты просто намного умнее сейчас, чем все эти ребятишки, по-любому! Покажи им, дружище!»

Ягр: «:))) Я сделаю это для тебя. Но если в 2026-м они решат перейти к 2-на-2, тогда я точно не поеду. Слишком стар в 54».

Но 2 января 2016 года взмолился по новой: «Fans, я боялся, что хоккей 3-на-3 на МВЗ убьет меня. А сейчас туда выбрали [тафгая] Джона Скотта, и я напуган еще больше — если не хоккей 3-на-3, то уж он-то убьет меня точно».

Иронично, что сам безжалостный Селянне, игравший до 43, на свой последний МВЗ приехал еще в 36. А, например, в 2012-м, по словам Макиндо, вместе с Лидстремом использовал закулисные каналы, чтобы сообщить лиге, что они предпочли бы, чтобы их не выбрали. 

НХЛ пытается решить проблему: за участие в Матчах звезд теперь платят приличные деньги

«Я считаю, что игроки должны сделать Матч всех звезд своим приоритетом, – говорил заместитель комиссара Билл Дэйли. – Это одна из должностных обязанностей профессионального хоккеиста. В контракте каждого игрока есть обязательство выступить на Матче звезд, если его туда выбрали.

При этом я не думаю, что какую бы то ни было проблему можно решить наказанием. Это никогда не было стилем Гэри [Беттмэна], это никогда не было стилем лиги. Это не то, что мы собираемся делать. Нужно убедиться, что все понимают, что это важное событие, а не то, что следует легкомысленно игнорировать».

И, видимо, одним из решений лиги стала дополнительная плата за участие в мероприятии: игроки получают бонусы как за саму игру (небольшие, в 2018-м это было 7,5 тысяч), так и особые премии за достижение результатов – 100 тысяч вручают каждому игроку победившей команды, еще 250 тысяч – MVP матча. 

Так что тафгай Джон Скотт, сенсационно выбранный болельщиками в 2016-м и признанный самым ценным игроком, за один этот уик-энд заработал сумму, сопоставимую с его годовым контрактом (575 тысяч).

Претензии к Матчу звезд есть не только у действующих игроков

«Самое печальное в этой игре (впрочем, как и во всем сезоне НХЛ), что она будет огромной рекламой для действий России на Украине, – Доминик Гашек планомерно ведет свою борьбу в твиттере. – Однажды НХЛ за это заплатит» (цитата изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru).

А пятью годами ранее активисты протестовали против выступления на Матче звезд Кида Рока. «В прошлом году 47-летний певец привлек к себе внимание поддержкой президента Дональда Трампа, – писал Грег Вышински, ESPN. – Он демонстрировал флаги Конфедерации на концертах и критиковал квотербека НФЛ Колина Каперника (он отказывался слушать гимн США стоя и в знак протеста вставал на одно колено – Sports.ru)».

«Мы знаем о негативной реакции, – говорил в связи с этим вице-президент НХЛ Стив Майер. – Но наша единственная цель – выбрать исполнителей, которые будут развлекать фанатов. Это просто фон».

Не помню, чтобы хоть раз посмотрел игру целиком. Но один из первых хоккейных роликов на ютубе, которые я посмотрел: «10 лучших голов в НХЛ». И там Оуэн Нолан проходит по флангу, показывает рукой, куда будет бросать, и отправляет шайбу точно в тот самый верхний угол, а Гашек словно не в силах его отразить. Тогда я даже не знал, что это был Матч всех звезд.

Помню перформансы Овечкина в ковбойской шляпе и с двумя клюшками, «гол без броска» Кучерова или как в прошлом году Овечкина спародировал Капризов. И нынешний Матч всех звезд наверняка тоже подарит что-то такое же увлекательное.

Но есть люди, которые относятся иначе к нему иначе. «Мне наплевать на это дерьмо, – говорил главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла. – Всю игру, весь уик-энд я даже не смотрю. Я думаю, что это превратилось в… Я остановлюсь на этом. Мне действительно все равно».

Матчи всех звезд НХЛ критикуют много и чаще всего – справедливо. Тем не менее их уже состоялось более семидесяти. Может быть, когда-нибудь критики возьмут верх, и это мероприятие отменят вовсе. Но пока об этом нет речи – звезды съезжаются, болельщики собираются, а шоу – продолжается.

Вспомните всех российских участников Матчей звезд НХЛ? 38 фамилий

Матч всех звезд НХЛ-2023: участники, расписание, где смотреть

67 тысяч игрушек на льду – новый мировой рекорд! Болельщики взбунтовались – и чуть не сорвали матч

Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken, AP Photo/Rick Scuteri, AP Photo/Mark Humphrey, BRUCE BENNETT/Getty AFP; globallookpress.com/Roy K. Miller/Icon Sportswire

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий