Матчи звезд НХЛ были великими – на них приезжала сборная СССР. Сейчас отлынивают даже свои игроки

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К шоу много вопросов.

Матч звезд в НХЛ задумывался как уникальное зрелище, все сборы от которого направлялись на помощь людям.

Первая такая игра в НХЛ состоялась 14 февраля 1934 года, и ее организовали для Эйса Бэйли. Двумя месяцами ранее печально известный Эдди Шор ударил его сзади, и Эйс стукнулся головой о лед так сильно, что к нему даже вызвали священника – полагали, что он умрет. Бэйли, к счастью, прожил еще более шестидесяти лет, но его хоккейная карьера закончилась, и сборы от Матча всех звезд стали его выходным пособием.

Матч прошел в Maple Leafs Garden, и перед ней 6-й номер Бэйли был выведен из обращения – впервые в истории НХЛ. Его родные «Лифс» в этом матче сражались против сборной звезд всех остальных команд лиги и одержали победу.

Эйс надеялся, что такие мероприятия будут проводить каждый год, и даже подарил специальный приз президенту НХЛ Фрэнку Колдеру – чтобы его вручали победителю. Но за следующие тринадцать лет его провели только дважды: 3 ноября 1937-го – для помощи семье Хоуи Моренца, погибшего из-за травмы, полученной на льду; и 29 октября 1939-го – в память о бывшем игроке «Канадиенс» Бэйбе Зиберте.

А постоянными и регулярными эти матчи стали только с 1947 года.

В Матчах всех звезд играли тафгай, священник и сборная СССР

За это время много раз менялись правила. Например, первые двадцать лет обладатель Кубка Стэнли играл против сборной звезд других пяти команд лиги: так сказать, «команда-звезда» против «команды звезд». Это приводило к анекдотическим с современной точки зрения ситуациям. Например, в 2016-м много говорили, что тафгай Джон Скотт стал худшим участником МВЗ в истории. Но как насчет Стэна Смрке?

Он был первым югославским игроком в НХЛ и попал в состав «Монреаль Канадиенс» как раз вовремя, чтобы сыграть в Матче всех звезд 1957 года. Смрке забил гол, который так и остался его единственным за карьеру в НХЛ – в 9 играх обычного чемпионата он набрал всего 0+3.

Или Лес Костелло? У него статистика чуть получше: 15 игр, 5 очков за «Торонто Мэйпл Лифс» плюс участие в Матче всех звезд сезона-1948/49.

Правда, именно его присутствие можно считать вполне заслуженным: пусть он не был звездой НХЛ, но стал звездой хоккея. В 1950 году Костелло бросил профессиональный спорт и поступил в семинарию. В 1963-м он сформировал хоккейную команду священников под названием «Летающие отцы» и отправился с ними в турне, чтобы собирать деньги на благотворительность. Он играл с «Флаинг Фазерс» в течение 39 лет и даже умер, можно сказать, на льду: во время игры ему в голову попала шайба. На следующий день он впал в кому и на той же неделе ушел из жизни в возрасте 74 лет. Смерть всегда трагична, в том числе и в его возрасте, но если бы он мог выбирать, то, наверное, предпочел бы именно такой исход.

Как всякое большое мероприятие Матч всех звезд критиковали едва ли не с момента его появления. «Никто не бьет мертвую собаку», а когда происходит событие, затрагивающее десятки тысяч людей, то никогда не может все пройти гладко, и что-то не получится, кто-то чем-то будет недоволен. Тем более что формат этого зрелища выбивался из рутины и располагал к экспериментам.

Например, провести его в виде «Канада против США»: то есть два канадских клуба, «Монреаль» и «Торонто», против четырех американских. Именно эта новация вызвала особенное раздражение: несправедливо, что командой США называют ту, где три четверти игроков канадцы.

Начиная с 1969 года, Матч звезд приобретает более привычный характер – Западная конференция против Восточной. Хотя в 1979-м и 1987-м были исключения, которые мы считаем славными страницами нашего хоккея: сборная СССР выиграла у сборной звезд НХЛ и Кубок вызова, и Рандеву-87.

Сейчас Матчи всех звезд критикуют за отбор игроков, форму и даже политику

В 1939 году игру посетили шесть тысяч болельщиков и собрали для семьи Бэйба Зиберта около 15 тысяч тогдашних канадских долларов (примерно 220 тысяч американских по нынешним деньгам). Сейчас на трибунах собираются десятки тысяч, миллионы смотрят трансляцию или отдельные видео. И одному только MVP матча НХЛ вручает чек на 250 тысяч. Это отражает возросшую популярность как самого хоккея, так и Матча всех звезд. И естественно, что соответственно росту значимости его часто критикуют.

«За последнее десятилетие или около того он потерял свое обаяние, – пишет Дин Чодри из Maple Leafs Insider. – Еще в 90-х и начале 2000-х, когда это были либо Северная Америка против всего мира, либо обычные сражения Востока против Запада, в игре чувствовалось, что это важно. Но сейчас это уже не так».

И причины называют разные.

«Правило «Один игрок на команду» портит составы, – считает звезда «Атлетика» Шон Макиндо. – Оно работало, когда в лиге была 21 команда. От каждой приезжал один игрок, и оставалось еще 20 мест для настоящих звезд независимо от их клубной принадлежности. Вы могли просто просмотреть составы и понять: «Вау, в «Эдмонтон Ойлерс» играет много крутых парней». Сейчас команд 32, и для звезд остается не так много места.

А ведь реальность такова, что не в каждой команде есть игрок, достойный участия в Матче звезд. Иногда это связано с травмой. Иногда команда особенно хорошо сбалансирована, и в ней нет ни одного выдающегося игрока. А некоторые команды просто плохи».

И каждый год кто-то из игроков говорит об этом: «Я всегда думал, что важно признавать очень хороших игроков, – Джон Таварес. – И каждый год есть несколько парней, которые из-за формата не получают признания».

В этом году хороший пример – Вильям Нюландер, который занимает 14-е место в лиге с 59 очками и не будет участвовать в мероприятии, потому что там должны присутствовать такие команды, как «Детройт» и «Монреаль». Дилан Ларкин набрал 43 очка в 47 играх, а Ник Сузуки – 38 в 50.

А за год до Джона Тавареса с таким же осуждением выступал Нэтан Маккиннон: «То, что Назема Кадри исключили из состава Матча звезд Центрального дивизиона, когда он проводит такой выдающийся сезон, – это глупо. Я не думаю, что каждая команда должна посылать своего парня. Это Матч всех звезд, а не Матч с участием [всех команд]. У «Эвеланш» должно быть пять или шесть парней на Матче всех звезд в этом году (2022-м). А в 2017-м (когда они были худшей командой лиги с большим отрывом), наоборот, мы не должны были посылать никого».

Даже когда настоящих звезд выбирают, некоторые просто не хотят приезжать

«Теоретически быть выбранным для участия в Матче всех звезд НХЛ следует считать честью, которую игрок будет рассматривать как поддержку своего наследия и подтверждение статуса одного из лучших игроков, – пишет Макиндо. – Это идеализированная версия того, как это должно происходить, и, вероятно, было время, когда это было правдой, но те дни давно прошли.

Сегодня многие игроки относятся к участию в Матче всех звезд как к надоедливому неудобству, которое портит выходной в межсезонье. В это время года все измучены, и, учитывая, как мало значит современный Матч всех звезд, игроки, вероятно, предпочтут несколько дней на пляже, чем участие в утомительном корпоративе».

Горди Хоу не пропустил ни одного из 23 Матчей звезд, на которые был выбран, называл это честью и говорил, что на своем двадцатом мероприятии испытывает такое же радостное волнение, как и на первом. А сейчас суперзвезды предпочитают терять деньги, только чтобы туда не ехать.

Александр Овечкин, Павел Дацюк, Джонатан Куик, Джонатан Тэйвс, Сидни Кросби, Никлас Лидстрем – всех их когда-то дисквалифицировали на одну игру за то, что они не приехали на Матч всех звезд, хотя их выбрали. И так как за игры, пропущенные вследствие дисквалификации, еще и не платят, то получается, что они жертвовали по пятьдесят-сто тысяч долларов, только бы не тратить на это свое время.

Находясь в таком сложном положении, 43-летний Яромир Ягр жалобно умолял болельщиков в твиттере 3 декабря 2015-го: «Fans, я ценю, что вы голосуете за меня. Но хоккей 3-на-3 убьет меня, а я еще не хочу умирать:) Спасибо за понимание. Слишком стар:)».

На что Теему Селянне безжалостно отвечал: «Я голосую за тебя, чувак! Ты еще не слишком стар! Ты просто намного умнее сейчас, чем все эти ребятишки, по-любому! Покажи им, дружище!»

Ягр: «:))) Я сделаю это для тебя. Но если в 2026-м они решат перейти к 2-на-2, тогда я точно не поеду. Слишком стар в 54».

Но 2 января 2016 года взмолился по новой: «Fans, я боялся, что хоккей 3-на-3 на МВЗ убьет меня. А сейчас туда выбрали [тафгая] Джона Скотта, и я напуган еще больше — если не хоккей 3-на-3, то уж он-то убьет меня точно».

Иронично, что сам безжалостный Селянне, игравший до 43, на свой последний МВЗ приехал еще в 36. А, например, в 2012-м, по словам Макиндо, вместе с Лидстремом использовал закулисные каналы, чтобы сообщить лиге, что они предпочли бы, чтобы их не выбрали.

НХЛ пытается решить проблему: за участие в Матчах звезд теперь платят приличные деньги

«Я считаю, что игроки должны сделать Матч всех звезд своим приоритетом, – говорил заместитель комиссара Билл Дэйли. – Это одна из должностных обязанностей профессионального хоккеиста. В контракте каждого игрока есть обязательство выступить на Матче звезд, если его туда выбрали.

При этом я не думаю, что какую бы то ни было проблему можно решить наказанием. Это никогда не было стилем Гэри [Беттмэна], это никогда не было стилем лиги. Это не то, что мы собираемся делать. Нужно убедиться, что все понимают, что это важное событие, а не то, что следует легкомысленно игнорировать».

И, видимо, одним из решений лиги стала дополнительная плата за участие в мероприятии: игроки получают бонусы как за саму игру (небольшие, в 2018-м это было 7,5 тысяч), так и особые премии за достижение результатов – 100 тысяч вручают каждому игроку победившей команды, еще 250 тысяч – MVP матча.

Так что тафгай Джон Скотт, сенсационно выбранный болельщиками в 2016-м и признанный самым ценным игроком, за один этот уик-энд заработал сумму, сопоставимую с его годовым контрактом (575 тысяч).

Претензии к Матчу звезд есть не только у действующих игроков

«Самое печальное в этой игре (впрочем, как и во всем сезоне НХЛ), что она будет огромной рекламой для действий России на Украине, – Доминик Гашек планомерно ведет свою борьбу в твиттере. – Однажды НХЛ за это заплатит» (цитата изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru).

А пятью годами ранее активисты протестовали против выступления на Матче звезд Кида Рока. «В прошлом году 47-летний певец привлек к себе внимание поддержкой президента Дональда Трампа, – писал Грег Вышински, ESPN. – Он демонстрировал флаги Конфедерации на концертах и критиковал квотербека НФЛ Колина Каперника (он отказывался слушать гимн США стоя и в знак протеста вставал на одно колено – Sports.ru)».

«Мы знаем о негативной реакции, – говорил в связи с этим вице-президент НХЛ Стив Майер. – Но наша единственная цель – выбрать исполнителей, которые будут развлекать фанатов. Это просто фон».

Не помню, чтобы хоть раз посмотрел игру целиком. Но один из первых хоккейных роликов на ютубе, которые я посмотрел: «10 лучших голов в НХЛ». И там Оуэн Нолан проходит по флангу, показывает рукой, куда будет бросать, и отправляет шайбу точно в тот самый верхний угол, а Гашек словно не в силах его отразить. Тогда я даже не знал, что это был Матч всех звезд.

Помню перформансы Овечкина в ковбойской шляпе и с двумя клюшками, «гол без броска» Кучерова или как в прошлом году Овечкина спародировал Капризов. И нынешний Матч всех звезд наверняка тоже подарит что-то такое же увлекательное.

Но есть люди, которые относятся иначе к нему иначе. «Мне наплевать на это дерьмо, – говорил главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла. – Всю игру, весь уик-энд я даже не смотрю. Я думаю, что это превратилось в… Я остановлюсь на этом. Мне действительно все равно».

Матчи всех звезд НХЛ критикуют много и чаще всего – справедливо. Тем не менее их уже состоялось более семидесяти. Может быть, когда-нибудь критики возьмут верх, и это мероприятие отменят вовсе. Но пока об этом нет речи – звезды съезжаются, болельщики собираются, а шоу – продолжается.

Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken, AP Photo/Rick Scuteri, AP Photo/Mark Humphrey, BRUCE BENNETT/Getty AFP; globallookpress.com/Roy K. Miller/Icon Sportswire