В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появился окончательный список кандидатов на выборы, которые пройдут на конгрессе 6-10 июня. Удивительно, но в нем фигурируют наши люди – причем сразу в нескольких номинациях.

В члены Совета ISU от конькобежного спорта выдвигается Алексей Кибалко, а Юлия Андреева (фигурное катание), Ульяна Чиркова (синхронное фигурное катание), Андрей Нефедов и Михаил Соколов (шорт-трек) баллотируются в различные техкомы.

Но главным для нас, конечно же, будет голосование за должность вице-президента ISU, отвечающего за фигурное катание, – и это не декоративный пост. По сути, избирается начальник Международного союза конькобежцев по фигурке. С 2016 года эту должность занимает Александр Лакерник – причем он уже два раза успешно переизбирался и рассчитывает на третий срок.

Почему это так важно сейчас и что делает Лакерника нашей опорой?

• Дело в том, что ISU – огромная структура, главный продукт которой (уж так сложилось исторически) отнюдь не фигурка . Из России в это поверить трудно, но центр интересов Союза – как раз конькобежный спорт и шорт-трек, и, например, президентом ISU редко становится человек из фигурного катания.

Нынешний глава ISU – голландец Ян Дайкема – не исключение, а его предшественника, легендарного итальянца Оттавио Чинкванту и вовсе критиковали за то, что он плохо разбирается в фигурном катании. В общем, сегодняшняя фигурка почти полностью отдана под контроль соответствующего вице-президента ISU.

Если для Лакерника все сложится в третий раз, Россия в такой тяжелый период сохранит мощнейший инструмент влияния в ISU – в том числе, возможно, и в болезненном вопросе изменения возрастного ценза фигуристок .

• С выдвижением Лакерника, правда, и без последних событий была непростая история: в ISU действует возрастной потолок – запрет чиновникам занимать посты после 75 лет.

Лакернику уже 77, поэтому формально претендовать на сохранение должности вице-президента он не мог. Но на июньском конгрессе будут голосовать и по вопросу поднятия максимального возраста официальных лиц до 80 лет (именно с таким предложением, как говорят, выступили федерации Литвы, Латвии и Эстонии). Вопрос по-прежнему в повестке, только вот надежды на успешный для нас исход тают.

• Кто же конкуренты Лакерника в борьбе за важный пост?

Их трое – канадец Бенуа Лавуе, японец Татсуро Матсумура и финка Сусанна Рахкамо (помните, она выступала в танцах на льду в эпоху дуэта Грищук/Платов и даже взяла золото Евро-1995?). Безусловного фаворита среди них нет, хотя о Матсумуре говорят как о наиболее вероятном преемнике Лакерника, если действующий вице-президент вылетит из гонки.

Японская федерация фигурного катания явно не собирается упускать такую возможность. Конкурентов из сильной американской федерации у Матсумуры нет – США предпочли сыграть по-крупному и выставить кандидата Патрисию Петер на пост президента ISU. В той же номинации, кстати, одновременно баллотируется и Сусанна Ракхамо, очевидно, надеясь в итоге занять одну из двух вакансий.

• Есть ли у Лакерника шанс усидеть в вице-президентском кресле? Теоретически – да, но вообще, это маловероятно .

Даже если ФФКР потратит оставшийся месяц на уговоры делегатов поддержать поднятие возрастного ценза для чиновников (не путать с поднятием возрастного ценза для спортсменов), вопрос – проголосуют ли в нынешних условиях за кандидата из России? Каким бы влиятельным он ни был – а уж в авторитете Лакерника в ISU нет сомнений.

• А как вообще вышло, что вся российская фигурка, по сути, улетела в бессрочный бан, а наши чиновники по-прежнему могут баллотироваться на международные должности?

Последнее коммюнике ISU от 24 апреля действительно вводит запрет спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях. Причем запрет, по сути, не имеет срока действия – в документе говорится «until further notice» – то есть «до особого решения». Намек на то, что может повлиять на это решение, есть в конце заявления: «ISU продолжит пристально следить за ситуацией на Украине и за тем, как она скажется на деятельности Союза».

Упомянуты в документе и официальные лица из России и Беларуси – но отстранены они пока только от международных турниров – им нельзя там присутствовать.

Запрет нашим чиновникам занимать посты в ISU и выставлять кандидатуры на выборы тоже обсуждался. Как сказано в документе, с таким предложением выступило более 20 национальных федераций – более того, они настаивали на том, чтобы вообще не допускать Россию и Беларусь к участию в конгрессе.

ISU известен умением обходить острые углы и не делать резких движений – да и совсем уж скидывать со счетов влияние России в Союзе не надо .

В итоге вспомнили про «фундаментальные права членов ISU», «швейцарское правосудие» и даже некие «обязательства действовать в интересах стран-членов ISU» – и постановили пока не принимать жесткие решения. А дать возможность всем федерациям проголосовать по этому вопросу перед началом конгресса в июне.