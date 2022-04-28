Всем лутц!
Блог

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

ФФКР
сборная России сборная России
Александр Лакерник
ISU ISU
Фигурное катание Фигурное катание

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появился окончательный список кандидатов на выборы, которые пройдут на конгрессе 6-10 июня. Удивительно, но в нем фигурируют наши люди – причем сразу в нескольких номинациях.

В члены Совета ISU от конькобежного спорта выдвигается Алексей Кибалко, а Юлия Андреева (фигурное катание), Ульяна Чиркова (синхронное фигурное катание), Андрей Нефедов и Михаил Соколов (шорт-трек) баллотируются в различные техкомы.

Но главным для нас, конечно же, будет голосование за должность вице-президента ISU, отвечающего за фигурное катание, – и это не декоративный пост. По сути, избирается начальник Международного союза конькобежцев по фигурке. С 2016 года эту должность занимает Александр Лакерник – причем он уже два раза успешно переизбирался и рассчитывает на третий срок.

Почему это так важно сейчас и что делает Лакерника нашей опорой?

• Дело в том, что ISU – огромная структура, главный продукт которой (уж так сложилось исторически) отнюдь не фигурка. Из России в это поверить трудно, но центр интересов Союза – как раз конькобежный спорт и шорт-трек, и, например, президентом ISU редко становится человек из фигурного катания.

Нынешний глава ISU – голландец Ян Дайкема – не исключение, а его предшественника, легендарного итальянца Оттавио Чинкванту и вовсе критиковали за то, что он плохо разбирается в фигурном катании. В общем, сегодняшняя фигурка почти полностью отдана под контроль соответствующего вице-президента ISU.

Если для Лакерника все сложится в третий раз, Россия в такой тяжелый период сохранит мощнейший инструмент влияния в ISU – в том числе, возможно, и в болезненном вопросе изменения возрастного ценза фигуристок.

• С выдвижением Лакерника, правда, и без последних событий была непростая история: в ISU действует возрастной потолок – запрет чиновникам занимать посты после 75 лет.

Лакернику уже 77, поэтому формально претендовать на сохранение должности вице-президента он не мог. Но на июньском конгрессе будут голосовать и по вопросу поднятия максимального возраста официальных лиц до 80 лет (именно с таким предложением, как говорят, выступили федерации Литвы, Латвии и Эстонии). Вопрос по-прежнему в повестке, только вот надежды на успешный для нас исход тают.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине

• Кто же конкуренты Лакерника в борьбе за важный пост?

Их трое – канадец Бенуа Лавуе, японец Татсуро Матсумура и финка Сусанна Рахкамо (помните, она выступала в танцах на льду в эпоху дуэта Грищук/Платов и даже взяла золото Евро-1995?). Безусловного фаворита среди них нет, хотя о Матсумуре говорят как о наиболее вероятном преемнике Лакерника, если действующий вице-президент вылетит из гонки.

Японская федерация фигурного катания явно не собирается упускать такую возможность. Конкурентов из сильной американской федерации у Матсумуры нет – США предпочли сыграть по-крупному и выставить кандидата Патрисию Петер на пост президента ISU. В той же номинации, кстати, одновременно баллотируется и Сусанна Ракхамо, очевидно, надеясь в итоге занять одну из двух вакансий.

Есть ли у Лакерника шанс усидеть в вице-президентском кресле? Теоретически – да, но вообще, это маловероятно.

Даже если ФФКР потратит оставшийся месяц на уговоры делегатов поддержать поднятие возрастного ценза для чиновников (не путать с поднятием возрастного ценза для спортсменов), вопрос – проголосуют ли в нынешних условиях за кандидата из России? Каким бы влиятельным он ни был – а уж в авторитете Лакерника в ISU нет сомнений.

• А как вообще вышло, что вся российская фигурка, по сути, улетела в бессрочный бан, а наши чиновники по-прежнему могут баллотироваться на международные должности?

Последнее коммюнике ISU от 24 апреля действительно вводит запрет спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях. Причем запрет, по сути, не имеет срока действия – в документе говорится «until further notice» – то есть «до особого решения». Намек на то, что может повлиять на это решение, есть в конце заявления: «ISU продолжит пристально следить за ситуацией на Украине и за тем, как она скажется на деятельности Союза».

Упомянуты в документе и официальные лица из России и Беларуси – но отстранены они пока только от международных турниров – им нельзя там присутствовать.

Запрет нашим чиновникам занимать посты в ISU и выставлять кандидатуры на выборы тоже обсуждался. Как сказано в документе, с таким предложением выступило более 20 национальных федераций – более того, они настаивали на том, чтобы вообще не допускать Россию и Беларусь к участию в конгрессе.

ISU известен умением обходить острые углы и не делать резких движений – да и совсем уж скидывать со счетов влияние России в Союзе не надо.

В итоге вспомнили про «фундаментальные права членов ISU», «швейцарское правосудие» и даже некие «обязательства действовать в интересах стран-членов ISU» – и постановили пока не принимать жесткие решения. А дать возможность всем федерациям проголосовать по этому вопросу перед началом конгресса в июне.

Так что российские чиновники полетят на Пхукет – только вот пока не понятно, удастся ли там на что-то повлиять. За отстранение России от участия в конгрессе и голосования по повестке должны выступить более 80% участников. В сегодняшних реалиях набрать такой процент, увы, вполне реально.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные