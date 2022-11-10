Мы произносим японские слова по-разному: «суши»/«суси», «Синдзи»/«Синджи», «Тошиба»/«Тосиба». Почему так и как корректно?

Если открыть заявку Японии на ЧМ-2022 в Катаре, можно запутаться, как правильно произносить некоторые фамилии и имена. Мая Йосида или Йошида? Эйдзи Кавасима или Эйджи Кавасима, или вообще Кавашима? А раньше был Синдзи Кагава или Синджи Кагава? Автомобиль «Митсубиши» или «Митсубиси»?

Все эти сочетания вроде «-с-»/«-ш-», «-т-»/«-ч-», «-дз-»/«-дж-» часто вызывают вопросы: кажется, что мы, англоязычные люди и сами японцы произносим каждый по-своему. Объясняем, почему в языках передача японских сочетаний звуков вызывает споры, откуда взялись различия и как же правильно произносить?

Как вообще пишут в японском языке?

В Японии есть три основных вида письменности, которые комбинируются друг с другом:

1. Иероглифы, где каждый символ = понятие. Большинство пришло из китайского языка. Ими пишутся корни слов.

2. Хирагана – слоговая азбука, которой записываются служебные части речи, окончания и другие элементы.

3. Катакана – тоже слоговая азбука, но для заимствований (обычно из английского языка) и междометий.

Иероглифы можно записать хираганой, но такой текст будет трудночитаемым из-за отсутствия пробелов между словами.

«Ши» или «си»? «Дзи» или «джи»? На спорное написание после распада СССР повлиял поток японских явлений, которые записывались латиницей

Возможная причина расхождений – транскрибирование с английского варианта написания, а не японского оригинала. В 1867 году переводчик и миссионер Джеймс Хэпберн разработал для англо-японского словаря систему транслитерации, которая стала стандартом для стран, использующих латиницу. Ее особенность – отталкивание от английского произношения согласных, а не японского.

После распада СССР количество названий и элементов японской культуры и быта в России увеличилось. Варианты наименований на латинице стали посредником между русским и японским языками. Например, сначала слово «суши» и само явление прошло через западную адаптацию и по системе Хэпберна записывалось как sushi, а потом из этого появился русский вариант.

Лингвист Владимир Алпатов оценивал систему Хэпберна: «Она имеет много недостатков (прежде всего, она недостаточно научна) и всего одно достоинство: она хорошо соответствует звуковым представлениям носителей английского, но не русского и, главное, не японского языка.

И в русском, и в японском языке очень развито противопоставление твердых и мягких согласных, которого нет в английском языке. Русские написания вроде «суши» и «Хитачи», а не «суси» и «Хитати» показывают, что эти слова взяты либо из японских текстов на латинице, либо (что во много раз вероятнее) из английского, а не японского языка».

Для записи японских слов латиницей в Японии существует система кунрэй, которая базируется на хирагане. Сейчас она встречается в японских учебниках и парламентских документах. В других сферах используется система Хэпберна, которая была официальной в Японии во время оккупации после поражения во Второй мировой войне.

Сравните, как отличаются кунрэй и система Хэпберна на примерах:

• «si» – «shi» («си» и ши»);

• «ti» – «chi» («ти» и «чи»);

• «tya» – «cha» («тя» и «ча»);

• «syu» – «shu» («сю» и «шу»).

В России тоже есть своя система (там «си», а не «ши»), а варианты «суши» и «Митсубиши» закрепились из-за частого употребления

В 1917 году востоковед Евгений Поливанов разработал для русского языка систему записи японских слов кириллицей. Поливанов знал не менее 18 языков, обвинялся в шпионаже в пользу Японии и был расстрелян в 1938 году. В России его система используется в официальных документах, большинстве учебников и географических атласов.

Важно понимать: оригинальное звучание японских слов или отдельных сочетаний звуков невозможно точно передать знаками из-за фонетических расхождений языков. Например, слог し Хэпберн зафиксировал как «shi» (в русском варианте воспринимается как «ши»), а Поливанов – как «си». Но оба варианта не передают точное японское звучание, в котором присутствует легкое шипение.

Кандидат филологических наук Ксения Туркова объясняла: «Японисты говорят: если бы японец услышал вариант «суши», он бы вообще не понял, о чем речь. Дело в том, что звука «ш» в японском языке не существует, только «с». Откуда же тогда взялись суши? От неверного прочтения английской транскрипции, говорят специалисты. Сочетание «sh» мы привыкли читать как «ш», что применительно к японскому языку неправильно».

Из-за этого спорными оказываются несколько групп слогов (слева – система Хэпберна, справа – система Поливанова):

• «ша» («sha») / «ся»;

• «ши» («shi») / «си»;

• «шу» («shu») / «сю»;

• «шо» («sho») / «сё»;

• «ча» («cha») / «тя»;

• «чи» («chi») / «ти»;

• «чу» («chu») / «тю»;

• «чо» («cho») / «тё»;

• «джа» («ja») / «дзя»;

• «джи» («ji») / «дзи»;

• «джу» («ju») / «дзю»;

• «джо» («jo») / «дзё».

Переводчик книг Харуки Мураками Вадим Смоленский сравнивал: «Пример из английского. Три имени: Bob, Tony, Norman. Три разных гласных звука в русском написании превращаются в один и тот же: Боб, Тони, Норман. Хотя в принципе можно было бы написать «Баб» или «Тоуни». Здесь отражение фонетических нюансов принесено в жертву простоте и регулярности. То же и в японском.

Звуки-то разные, но располагаем ли мы адекватными средствами для передачи этой разницы? Англичане решили, что они располагают, и предложили для этого сочетание «sh». А русские японисты сочли русское «с» достаточно близким для передачи обоих японских звуков.

Оно и понятно: наше «с» в позиции перед «и» смягчается, тоже становясь другим звуком, чего не скажешь об английском «s». В японском «си» важна именно мягкость, которую «shi» отражает лишь частично, а «ши» и вовсе никак. Выбирая русское «си», мы выбираем мягкость, жертвуя некоторой шепелявостью.

Дилемму «си» и «ши» я прокатывал на японцах неоднократно и всякий раз убеждался в правоте старого стандарта. Они действительно не понимают, скажем, слова «сясин» [в переводе – фотография], произнесенного как «шашин». А «сясин» понимают. Понимают также «shashin», произнесенное по-английски, поскольку английское «sh» мягче русского «ш».

По мнению лингвистов, на закрепление в языке какого-либо из вариантов влияет частотность их употребления. Они могут фиксироваться в словарях, несмотря на расхождения с правилами. Филолог Ксения Туркова объясняла на примерах с «Мицубиши» и «Мицубиси»:

«Оба варианта используются автолюбителями довольно активно, поэтому отстоять правильный и, кстати, более популярный, возможно. Но если это не удастся и вдруг победит вариант с несуществующим в японском языке «ш», то ничего страшного не произойдет. Один мой знакомый японец российские машины «Лада» называл «Рада», потому что произнести «л» не мог. Странно было бы настойчиво требовать от него все-таки называть их так, как принято в языке оригинале».

При этом представители Mitsubishi в России занимают другую позицию: «В оригинале в японском языке произношение звукового окончания бренда звучит как «щи» – «Митсубищи». Таким образом, звучание гораздо ближе к «ши» и почти ничего общего с «си». С фонетической точки зрения наиболее близко к оригинальному (японскому) звучанию бренда именно «Митсубиши».

Японист Алексей Заврачаев ориентируется на систему Поливанова: «Если вдаваться в действующие правила русского языка, то правильно транскрибировать это слово как «Мицубиси». Здесь все просто: существует так называемая система Поливанова, согласно которой каждому слогу в японском языке соответствует аналог в русском. Таким образом, варианты вроде «Митсубиши» отметаются сразу.

Хочется привести в пример «суси» и «суши», но тут получается другая история: «суши» разгромно победили, поскольку, как говорил мой преподаватель русского языка в университете, норма запрещает, а узус (общество) реализует».

Так как поступать?

Универсальный способ предложил переводчик Вадим Смоленский: «Ведя русский разговор, используйте русскую фонетику! Не надо пытаться инкорпорировать в нее звуки, которых в ней не было и нет. Все японские слова – будь то имена, заимствования или макаронизмы – прекрасно записываются русскими буквами и, будучи произнесены в русской фонетике, звучат вполне адекватно.

А вот говоря по-японски, будьте любезны чужую фонетику уважить. Здесь уже не пойдет ни «си», ни «ши». Даже «щи», на которое многие уповали, здесь не пойдет. Освойте оригинальное произношение – и почвы для споров не будет».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Илья Питалев; Gettyimages.ru/Sandra Behne/Bongarts; commons.wikimedia.org