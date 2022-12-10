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Полузащитник Мойсес Кайседо доигрывает сезон в «Брайтоне» после настойчивого интереса «Арсенала» и «Челси» в январе. Недавно эквадорец даже переподписал контракт до 2027 года, но едва ли это значит, что летом за ним не придут снова.

В 21 год Кайседо – незаменимый игрок в центре поля седьмой команды АПЛ. До такого статуса он дорос всего за полтора года.

Сезон-2021/22 Кайседо начинал в бельгийском «Берсхоте». В январе 2022-го «Брайтон» отозвал его из аренды ввиду нехватки полузащитников.

«Он невероятен с тех пор, как пришел. В каждой игре Мойсес был одним из лучших игроков. Кайседо как скала, его трудно пройти», – так описал партнера Солли Марч в декабре.

Разберемся, какими качествами выделяется Кайседо и в чем он пока не дотягивает до лучших опорников АПЛ.

В январе Кайседо был близок к «Арсеналу» и даже написал прощальный пост, но «Брайтон» не отпустил

Трансферное окно для Мойсеса прошло очень бурно.

Первые серьезные слухи появились 29 декабря, когда The Athletic написал о Кайседо как об одной из опций в центр поля «Челси». Но через несколько дней Де Дзерби ясно дал понять: «Надеюсь, мы сможем сохранить Кайседо и Мак Аллистера в январе. Я бы хотел оставить всех игроков до конца сезона».

Новый виток новостей принесла середина января. Инсайдер Дэвид Орнштейн писал о предложении в размере 55 миллионов фунтов от «Челси», хотя в тот момент Кайседо подбирал нового агента, поэтому сделка вряд ли бы продвинулась. Индикатор серьезности – новое интервью Де Дзерби: «Лучшее решение – он закончит сезон с нами. Мойсесу полезнее сменить команду летом».

23 января эквадорец наконец-то договорился с компанией Futbol Division, а уже на следующий день заявил о преданности нынешней команде. «Я сосредоточен на «Брайтоне». Вещи извне меня не беспокоят», – сказал он.

Но через три дня все резко перевернулось. «Арсенал» предложил за Кайседо 60 миллионов фунтов, сам игрок написал прощальный пост в инстаграме и 28 января пропустил тренировку.

«Брайтон» упорно не хотел продавать Мойсеса. Новое предложение – 70 миллионов фунтов вместе с бонусами всего за 2 дня до дедлайна. Но и оно было отклонено. «Арсенал» экстренно переключился на Жоржиньо.

Так эквадорец, несмотря на решительные шаги топ-клубов, остался. Де Дзерби перед игрой с «Борнмутом» попросил фанатов отнестись к ситуации с пониманием: «Я очень рад, что Мойзес останется с нами до конца сезона. Хочу, чтобы его поддерживали, а не критиковали». Кайседо вышел на замену во втором тайме.

Чем он так привлек «Челси» и «Арсенал»?

Кайседо дисциплинирован без мяча. Агрессия в отборе не всегда работает (часто фолит), но умное движение помогает избегать разрывов в обороне

С Мойсесом в центре поля «Брайтон» в этом сезоне надежен в обороне. Только три команды допустили меньше xG.

Кайседо внимательно держит зону и редко допускает передачи за спину. Он контролирует пространство вокруг и двигается синхронно с оборонительной структурой.

При Поттере «Брайтон» часто использовал персональную опеку. Эквадорец идеально чувствовал себя в такой системе – следил за игроком и накрывал его на приеме.

Против «МЮ» Кайседо ориентировался по Мактомини. Ниже типичные эпизоды: сначала Мойсес находится рядом в центре поля во время прессинга «Брайтона».

А уже через две минуты Кайседо опустился за Мактомини в линию обороны.

Де Дзерби более прагматичен при построении игры в обороне, но в обоих системах Мойсес неизменно часто идет в отбор. Это происходит при подстраховке партнеров или передаче между линиями.

Здесь наблюдается парадокс. Кайседо действует цепко и грамотно ставит корпус, поэтому его сложно обыграть. При этом его агрессия не всегда срабатывает – он удачно заканчивает единоборство только в 48,5% ситуаций и часто фолит (только Хавертц больше).

Против «Ливерпуля» эквадорец находился в низкой позиции и поздно выдвинулся встречать Тиаго (Мак Аллистер был связан Диасом).

Кайседо быстро сблизился, но потерянные секунды помешали чисто отобрать мяч.

Но даже в этих моментах он приносит пользу, так как тормозит атаки соперника. Мойсес может стать еще эффективнее, если адаптируется и снизит количество нарушений.

Ценнее его чтение игры и ситуации, когда он предотвращает потенциально опасную передачу без прямого столкновения с соперником.

В игре с «Тоттенхэмом» смещение Мойсеса на фланг за Бентанкуром позволило избежать численного меньшинства в этой зоне и заставило уругвайца отдать пас назад.

Умное движение эквадорца без мяча помогает «Брайтону» не допускать разрывов между защитниками и заполнения этого пространства.

Яркий пример: Кайседо увидел рывок Фреда за спину Уэбстеру и сразу пошел за ним.

В итоге опорник «МЮ» принял мяч под давлением и был отодвинут ближе к флангу.

Похожая ситуация произошла в гостевом матче с «Ливерпулем». Данк и Уэбстер опекали Фирмино и Салаха – Хендерсон пытался открыться на свободном пространстве.

Мойсес верно оценил его положение и доиграл до конца.

«Есть много игроков, которые очень хорошо владеют мячом, но не так эффективны в обороне. Другие полезны без мяча, но при владении у них есть проблемы. У Кайседо все качества на высшем уровне. При этом он молод, поэтому может учиться и совершенствоваться. У него нет предела»,– так охарактеризовал Кайседо Де Дзерби в октябре.

Без ошибок точно не обходится. Периодически Мойсес теряет концентрацию. Это мешает ему выйти на элитный уровень в обороне.

Против «МЮ» он отвлекся на розыгрыш мяча и упустил забегание Мактомини.

Шотландец получил мяч в одиночестве внутри штрафной (ситуация закончилась опасным ударом Фернандеша).

Еще один пример выключения эквадорца из игры. В центре он встречал Трента и не успел прервать передачу на свободного Салаха.

Кайседо остался на месте, хотя правый защитник «Ливерпуля» в случае приема находился бы в очень выгодной позиции.

Но такие случаи – редкость. Большой объем и разноплановость без мяча делают из Мойсеса одного из самых перспективных опорников лиги (даже несмотря на множество фолов).

Кайседо хорош в сохранении мяча и выходе из-под прессинга. Он реже сам продвигает атаки, хотя способен на креатив (не всегда стабилен)

При владении заслуги Кайседо скромнее из-за роли в «Брайтоне». Он полезен при выходе из обороны как промежуточный элемент, но реже сам становится конструктором атак. 50% его передач – короткие, а больше касаний в штрафной и на своей трети делают только центральные защитники.

Мойсес не теряется под давлением и быстро принимает решения. Он редко делает много лишних движений на приеме и в нужной ситуации использует одно или два касания.

Наглядный эпизод. В домашней игре с «Ливерпулем» эквадорец заметил свободного Эступиньяна и под давлением Тиаго в касание сделал пас на фланг.

«Мне нравится часто получать передачи, а Де Дзерби нравится, когда мяч проходит через опорников. Если нужно будет совершить 100 касаний за игру, то я их сделаю, ведь люблю быть с мячом в ногах», – поделился Кайседо в январе.

Несмотря на активность преимущественно в начале атаки, Мойсес способен на непредсказуемые решения для продвижения владения.

Против «МЮ» он принял мяч после аута, заметил Гросса между линиями и вовремя отдал пас.

В игре с «Тоттенхэмом» Кайседо в касание сделал передачу на Троссарда и задал темп перспективной атаке. Бельгиец вытянул за собой Дэвиса, а ему за спину начал рывок Гросс – через Уэлбека «Брайтон» довел мяч до него (но неудачное последующее решение испортило розыгрыш).

А в этом эпизоде Мойсес после возврата владения использовал высокую позицию Марча и организовал опасную контратаку.

Еще одно важное качество эквадорца – он уверенно тащит мяч на рывке и не дает близко подобраться к себе. Это помогает использовать дриблинг, когда нет вариантов для паса.

Но стабильности не хватает. Иногда Кайседо ошибается при передаче в простой ситуации или принимает решение уже после приема.

В данном эпизоде Мойсес вместо типичного паса назад под давлением отправил мяч в аут.

А против «Тоттенхэма» он открылся под передачу Велтмана, но так и не придумал, что делать с мячом.

Бентанкур перехватил владение и начал новую атаку.

На фоне топовых в продвижении опорников лиги (пусть и с оговорками на разные стили команд) его вклад пока не тянет на элитный уровень, но подбирается близко.

Сам Кайседо говорил о прогрессе при Де Дзерби: «Роберто помог мне улучшить продвижение мяча сзади. Мы качественно выходим из глубоких позиций. Это его любимая система, и мне она нравится».

В другой структуре качества Мойсеса могли бы раскрыться по-новому, но пока при владении он не влияет на атаку команды как лучшие игроки лиги на его позиции (отчасти из-за роли в «Брайтоне»).

«Арсенал» с большой вероятностью подпишет Кайседо летом. Сделка выглядит перспективно из-за его качеств

За Кайседо сейчас активно следят. Неудачные попытки приобрести его зимой не остановят потенциальных покупателей летом:

• В обороне Мойсес – один лучших опорников лиги. Частые фолы и неудачные единоборства не перекрывают главные качества – внимательность и чтение игры. Умение отвести угрозу без прямого контакта с соперником помогает Де Дзерби строить одну из самых надежных структур.

• С мячом Кайседо еще предстоит развиваться. Его роль включает в себя активную помощь при выходе из обороны, а в дальнейшем участие в продвижении не так велико. Мойсес умеет находить непредсказуемые решения. Пока не хватает стабильности.

В «Челси» после покупки Энцо Фернандеса и возможного продления Канте интерес к эквадорцу явно снизится. Поттер знает, как использовать Кайседо, но острой необходимости уже не будет.

А вот «Арсенал» в роли будущей команды выглядит намного привлекательнее. Подписание Жоржиньо стало временной мерой из-за неудачных переговоров с «Брайтоном» зимой.

Мойсес – это инвестиция в будущее. Он уже сейчас готов заменить Парти в оборонительной работе (особенно по части взаимодействия с обороной) и наладить контроль в начале атаки. Пока Кайседо не даст такой же уровень открываний и продвижения мяча выше, но в системе Артеты есть большие перспективы для прогресса.

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley, Warren Little, Alex Pantling, Clive Rose