17 комментариев

Забил экс-киперу РПЛ.

В новом сезоне за Кубком России отправились 10 любительских клубов, но во второй раунд прорвался только «Универститет» из Ульяновска – по пенальти выбил «Оргэнергострой», коллег из чемпионата Приволжья.

Вторым в «Университете» бил 15-летний Никита Дубровский. Хавбек вышел на замену во втором тайме, став самым молодым игроком в истории Кубка, а потом с точки переиграл 39-летнего Николая Цыгана, в архиве которого девять матчей в РПЛ.

Валерий Самсонов поговорил с Дубровским о заработке, возможном интересе из Медиалиги, приглашении в «Спартак» и мечте о «Реале».

В 15 лет зарабатывает футболом: стипендия (до 3к) + премиальные (до 10к)

– Я родился и вырос в Ульяновске – городе, где многое связано с Лениным: памятники, дом, мемориал (музей, созданный к 100-летию со дня рождения Ленина – Sports.ru). Еще есть Президентский мост, который входит в пятерку самых длинных в России.

В семье нас четверо: мама работает в Сбере, папа – в такси, я и младший брат, который увлекается не футболом, а дзюдо. В детстве я увидел, как пацаны во дворе играют в футбол. Вышел с ними, понравилось, в семь лет родители отвели в секцию ФК «Симбирск». Там услышал про легендарный матч Россия – Голландия на Евро-2008. Возможно, это был первый обзор, который я посмотрел.

Команда [«Симбирска»] была собрана, чтобы ребята хоть чем-то занимались. Тренировки три раза в неделю, но именно там мне дали базу, за что тренерам большое спасибо. На турниры мы не ездили, только раз в год выбирались в Саранск. Почему? За все платили родители, не все из них могли позволить лишние расходы.

В 11 я перешел в «Университет», потому что тут больше возможностей себя проявить. Тренировки пять раз в неделю, в выходные игры. Все за счет клуба: от формы (раньше была 2K, сейчас Puma) до турниров. В этом году даже появились стипендии (1 000 – 3 000 рублей) и премиальные (3 000 – 10 000).

На первые заработанные футболом деньги купил бутсы. Раньше постоянно с ними были проблемы: то носок порвется, то шип отвалится, то подошва треснет. Взял паль Nike, надеюсь, не порвутся, ха-ха. Обычно часть доходов отдаю родителям, другую трачу на карманные расходы. Что хочу купить? Если бы вы спросили меня три года назад, сказал бы планшет или айфон. Сейчас не вижу в этом необходимости – мечтаю о профессиональных бутсах, типа Adidas X Ghosted 1.

Летом я перешел из восьмого класса в девятый. Родители радуются моим успехам в футболе, но не дают забросить школу: на их взгляд, образование должно быть на первом месте. В учебе у меня получается неплохо, хотя тяги нет – только чтобы родители не запрещали заниматься футболом.

В прошлом году в школьную программу добавили «Разговоры о важном». Обычно там рассказывают о предстоящем на неделе празднике. Спрашивают, что мы о нем знаем, потом рассказывают о его истории. Урок обязательный, но половина класса ходит без особого энтузиазма.

Провел два матча за день: в Кубке России и Первенстве-2007 – в обоих забил с пенальти

– На «Универститет» обычно ходит человек 100. На первый матч Кубка собралось около 300, на дерби с «Волгой» чуть больше 2 000.

За два-три дня до матча с «Оргэнергостроем» тренер сказал, что выпустит меня в концовке. Перед выходом попросил подключаться к атакам, но соперник поджал, было не до того. Больше отрабатывал в обороне.

Мандраж был, но только первые пару минут. После основного времени капитан и тренер спросили, не боюсь ли я бить. Ответил: «Нет». Перед пенальти был спокоен. Заранее выбрал угол – и попал. Вратарь пытался сбить с толку. Я поставил мяч, разбежался, а он говорит судье: «Смотри, мяч неровно стоит». Но не сработало, ха-ха. После игры тренер поздравил, сказал: «Настоящий пенальтист!»

Кстати, у меня утром ж еще одна игра была – в Тольятти против «Лады» в Первенстве России по 2007 году. Выиграли, я забил пенальти. Вернулись в Ульяновск за полтора часа до игры.

Летом мы уже играли с «Оргэнергостроем»: в июне уступили 0:6. На 20-й удалился капитан, пропустили два с пенальти и не забили свой. Перед кубковой встречей у нас появились новые футболисты. В Кубке тренер не акцентировал внимание на счете, сыграли надежнее в обороне, поэтому такой результат.

Мечтает о «Реале» и ждет «Спартак» – уже забил академии ЦСКА

– За нашим дебютом в Кубке с трибуны следил главный тренер «Волги» Андраник Бабаян. После двух игроков (братьев Клейнеров) пригласили на просмотр, но контракт не подписали. Возможно, они поедут в «Носту» из Новотроицка.

Матч с «Волгой» в следующем раунде Кубка (0:6) запомнился в первую очередь игрой соперника. В КФК защитники бьют вперед в надежде на нападающего, а тут команда играла низом в одно-два касания. Физически они были подготовлены лучше нас, скорости совершенно другие.

Несмотря на крупное поражение и ранний вылет, играть в Кубке мне понравилось больше, чем в КФК – из-за поля, атмосферы и непредвзятого судейства. На КФК, бывает, засуживают, потому что кто-то кому-то занес. На Кубке МФС Приволжье мы проиграли 1:2 из-за непонятного пенальти на последних минутах. Сначала арбитр судил нормально, потом чудил. Может быть, поставил.

Многие сверстники мечтают попасть в Медиалигу. Это не совсем про футбол, точнее: 50% – шоу, 50% – спорт. Иногда смотрю с интересом, болею за 2Drots. Здорово, что есть такая площадка, потому что в РПЛ чемпионство «Зенита» уже всем поднадоело. Если позовут в 2Drots на 100к? Не уверен, что соглашусь.

Моя мечта – играть в «Реале», за который болею. Нравится Федерико Вальверде: может сыграть на всех позициях. Летом «Мадрид» подписал 18-летнего Арду Гюлера. Конечно, я бы хотел в его возрасте попасть в «Реал», но Гюлер – большой талант. Чтобы достичь его уровня, нужно работать не 24/7, а 48/7.

Пока не получил небольшое повреждение, с утра ездил на велосипеде на поле, чтобы поработать над нерабочей правой. Перед тренировкой в «Университете» ходил в тренажерку на час-полтора, после занятия отрабатывал стандарты.

Пробиваюсь в «Спартак». Заполнил анкету на сайте, в июле пригласили на просмотр. Неделю жил в академии, потом товарищеский матч – забил ЦСКА. Жду ответ: тренер видит меня в команде, но решает тренерский совет.

После двух матчей в Кубке пригласили академии «Родины» и «Акрона». Сейчас думаем с родителями, как лучше поступить. Они боятся, что я уеду и забью на учебу. Склоняюсь к «Родине», если не возьмут в «Спартак».

Фото: vk.com/fc_universitet; vk.com/dubrn