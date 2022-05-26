Формула Моуринью все еще работает – на уровне Лиги Конференций. У «Ромы» видны фирменные черты Жозе

Вадим Лукомский – о триумфе «Ромы».

Нынешнее положение Жозе Моуринью лучше всего характеризуют его же цитаты. Первая – после финала Лиги Европы-2017:

«В футболе много поэтов, но поэты не выигрывают много титулов. Мы знали, в чем «Аякс» лучше нас. Мы знали, в чем мы превосходим их. Мы постарались убить их сильные качества и использовать их слабости. Мы успешно занимались этим с первой минуты и заслужили трофей».

В том финале «Манчестер Юнайтед» с самым дорогим составом в истории Лиги Европы и 31% владения обыграл «Аякс» Петера Боса, но обыграл, как верно заметил Моуринью, абсолютно по делу. Отобрали у них основные источники моментов – и классно наказали.

Жозе заставил состав богачей поверить в такой стиль и пахать без мяча все 90 минут. Эту же идею он сейчас продает в Риме. Это не так просто, как кажется. И точно не просто в долгосрочном периоде (с чем связаны некоторые проблемы позднего Моуринью). Пока работает почти безупречно, но в ограниченном количестве матчей, что подводит нас ко второму тезису Жозе:

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием. Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».

Так в 2013-м Моуринью мочил Рафу Бенитеса, который взял ЛЕ с «Челси». Страшно представить, что старый добрый Жозе сказал бы про Лигу Конференций.

Увы, это подчеркивает, что уровень, на котором формула все еще работает, неуклонно падает. Если раньше она помогала ему быть главным тренером планеты, то теперь делает усмирителем маленьких команд с амбициозным атакующим стилем.

Лига Конференций – как раз турнир, который полнится такими клубами. Путь к триумфу тут очень показателен: «Буде», «Лестер» и «Фейеноорд» – соперники, готовые забирать мяч, но уступающие «Роме» в индивидуальном мастерстве. Тем не менее, нельзя недооценивать тот факт, что Жозе в очередной раз продал свою формулу – убедил римских звезд пахать (плюс классно помогает им внутри такого рисунка).

Лига Конференций – символ нынешнего Жозе. Символизирует и успешность Жозе в Риме, и смещение определения успеха. В зависимости от отношения к тренеру можно либо занимать позицию оптимиста (формула все еще работает), либо быть пессимистом (уровень турниров и соперников, которые по зубам Жозе, падает).

На самом деле эти два ракурса не противоречат друг другу, а рисуют цельную картину. Давайте разберемся в ее деталях – в поворотных точках построения этой «Ромы».

Переход на тройку защитников замаскировал дыру в опорной. Ключевая адаптация Жозе к этому составу

У Жозе есть любимая схема – 4-2-3-1. Изначально он пробовал ее и в «Роме», но постепенно пришел к 3-4-1-2. Успешность процесса поисков в первую очередь заметна через надежность обороны.

В первом круге «Рома» была лишь 8-й по остроте допущенных моментов (xG). Категорически не нормальная позиция, когда оборонительный базис – главный элемент команды. Во второй части сезона прослеживается явная позитивная динамика – 2-е место по допущенным шансам (уступили только «Милану»).

Это прямо связано с тактическими экспериментами Моуринью. Одна из проблем заключалась в нехватке опорника, который нужен Жозе, чтобы играть 4-2-3-1. Жордан Верету – бокс-ту-бокс с атакующими наклонностями. Брайан Кристанте – глубинный плеймейкер. Оба не обладают скоростью и мобильностью, чтобы разрушать. При игре в паре и тому и другому нужен более оборонительный партнер.

Ключевые ходы Моуринью были нацелены именно на то, чтобы решить эту проблему и построить надежный базис без мяча. Португалец работал в двух направлениях. Попытался приобрести такого партнера в лице Сержиу Оливейры (не очень сработало) и начал наигрывать схему с тройкой защитников (вполне здорово подошло).

В рамках этой идеи нехватка нужного по типу опорника компенсируется наличием дополнительного центрального защитника. Один из защитников в тройке может выдергиваться из линии и склеивать дыры в центре поля. В начале ноября Жозе начал экспериментировать со схемой. К новому году весьма неплохо обучил ей команду.

Сейчас это основной вариант, в котором «Рома» комфортно себя чувствует и отлично сдерживает «Лестеры» и «Фейеноорды». Стандартный вариант:

А вот трансформация, когда нужно тушить ситуацию в опорной через выдвижение центрального защитника:

В рамках закрытого рисунка Моуринью читает матчи и помогает команде в трудные отрезки

Нельзя сказать, что «Рома» вообще без трудностей прошла удобных соперников. Сложности были. «Буде» победил в первом матче. «Лестер» дома тоже создал больше шансов, чем соперник. «Фейеноорд» выдал отличный отрезок в начале второго тайма.

Когда команда теряет контроль, Моуринью вмешивается. Разберем на примере из вчерашнего матча. Соперник использовал правого защитника Лутсхарела Гертрюйда в качестве ложного фулбека – и постоянно имел численный перевес в этой зоне. Когда в начале второй половины они начали быстрее двигать мяч, этот перевес трансформировался в реальные проблемы.

Жозе отреагировал заменой – вместо Николо Дзаньоло вышел Верету. Теперь «Рома» играла только с одним нападающим, которого поддерживал Лоренцо Пеллегрини, зато насытился центр:

С одной стороны, простая замена – уход нападающего и укрепление центра в ситуации, когда команда уже прижалась и испытывает проблемы. С другой, весьма точное попадание – работа именно с той зоной, откуда растут проблемы. Моуринью весьма неплохо чувствует такие моменты.

Абрахам – важнейший элемент системы Жозе. Хорош и на пространстве, и спиной к воротам

Игра в атаке по традиции не самая сильная сторона команд Моуринью. У «Ромы» есть три варианта развития позиционной атаки:

• перевод на латераля под последующий навес. При схеме с тройкой латерали находятся в высоких позициях, что делает прием особенно уместным;

• заброс вперед (как правило, на Тэмми Абрахама) – дальше либо скидка + подбор, либо игра Абрахама спиной к воротам;

• игра через креативные умения техничных лидеров. В стартовом составе можно выделить трех таких игроков – Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло. Схема позволяет Моуринью размещать сразу всех – и всех именно в центральной зоне. Дальше в ход идут их индивидуальные придумки.

Везде Абрахам играет ключевую роль либо как ориентир, либо как завершитель. Он идеален для Моуринью (портрет нападающего Жозе мы составляли тут). Дает все нужные качества в описанных позиционных приемах, при этом прекрасен и при контратаках – либо цепляется за мяч и ждет партнеров, либо открывается и убегает на пространстве. Здесь можно почитать отдельный текст про суперсезон английского бомбардира.

Стандарты – супероружие «Ромы». Особенно угловые

По моментам после стандартов «Рома» в Европе уступает лишь двум командам – «Интеру» и (внезапно) «Фрайбургу». Отдельно нужно отмечать угловые, которые при Жозе стали супероружием.

Здесь можно выделить несколько идей:

• большое количество прямых угроз – высоких футболистов, которые хороши в воздухе. Звучит просто, но корреляция при стандартах правда есть (хотя это, разумеется, лишь один из факторов). Главные – тройка защитников + Абрахам.

• хорошая вариативность. «Рома» – лидер Серии А по подачам к створу ворот, но явного перекоса нет. 128 против 92. Готовясь к римскому клубу, соперники вынуждены держать большое количество розыгрышей в голове.

Под каждый тип подачи у «Ромы» свой подход. При подачах к створу ворот команда держит большую группу игроков во вратарской, включая основные угрозы:

При подачах от ворот команда держит группу игроков за пределами вратарской:

Общий элемент – перегруз зоны подачи, что подводит нас к третьему важному фактору;

• повышение угрозы через скидки. Когда самые опасные игроки группируются, на маленьком участке поля собирается большое количество футболистов (включая соперников). Когда идет подача, кто-то из соперников почти точно начнет реагировать на нее (реагировать именно на первичную угрозу) и бросит оппонента. В таком случае скидка на свободного партнера – более простое и эффективное решение. «Рома» старается эксплуатировать этот принцип.

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«Рома» однозначно стала классической командой Жозе Моуринью. Главные достижения португальца в Риме – успешная продажа своей философии игрокам (они готовы играть таким образом), позитивная динамика (во второй части сезона многие вещи заработали) и долгожданный трофей (как минимум прибавит уверенности).

Объективно пока рано говорить об успешности всего проекта. «Рома» была в числе фаворитов Лиги Конференции, а после самоустранения «Тоттенхэма» стала явным фаворитом. Победа из такого положения приятна, но не сюрприз. В Серии А команда финишировала на 6-м – пожалуй, даже ниже ожиданий. Этого достаточно для хорошего настроения в Риме, но маловато, чтобы полностью оправдать инвестиции в проект (самые большие в Серии А прямо сейчас).

Сезон кажется идеальной завязкой перед второй кампанией. Традиционно именно в этот год команды Моуринью достигают пика. Команда и город его приняли. Летом будут свежие трансферы под его систему. Спрос – особенно в чемпионате – тоже будет другим.

Фото: REUTERS/Marko DjuricaFlorion Goga, Lisi Niesne; кадры трансляции «Матч ТВ»