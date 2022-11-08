Вы знали, что Чебурашка – марокканец? Вот доказательства

Денис Пузырев поднял родословную ушастого друга Гены.

Сегодня симпатии многих российских болельщиков будут на стороне Марокко в игре 1/8 финала ЧМ против Испании.

Во-первых, Марокко в этой паре – очевидный андердог, а многим нравятся футбольные сказки, когда менее статусная команда проходит явного фаворита. Во-вторых, игрой на групповом этапе Марокко показало, что секрет успехов – в отличной организации игры с опорой на быстрые контратаки и практически непроходимую оборону (за три матча в группе пропустили лишь раз, да и то это был автогол после неудачного рикошета от Агерда).

Но есть еще одна причина, по которой мы можем испытывать особые чувства по отношению к Марокко. Ведь марокканцем был Чебурашка – культовый герой советской детской литературы и мультипликации.

Чебурашка – иностранец. Об этом мы знаем из первоисточника

Чебурашка – возможно самый известный персонаж из советских детских книжек. Хотя последняя классическая книга про Чебурашку вышла почти 50 лет назад, он остается популярным и узнаваемым не только в России , но и за ее пределами. Ему открывают памятники (есть даже в Израиле), японцы снимают про него аниме, он персонаж нескольких компьютерных игр, фигурка Чебурашки – многолетний талисман олимпийской сборной России.

Происхождение Чебурашки описано в первой книге его создателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», вышедшей в 1966 году. Обратимся к классике.

«Гулял он себе, гулял и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Не долго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать.

Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики.

После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие.

Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-претолстый Чебурашка».

Успенский не упоминает конкретных географических наименований, но из контекста понятно, что Чебурашка прибыл в СССР – другие герои сказки имеют вполне советские имена – Гена, Галя и, даже, Иван Иванович. Но где находилось то место, откуда он начал путешествие в ящике с апельсинами?

Марокко оплачивал цитрусовыми поставки товаров из СССР

Разгадка – в апельсинах. Цитрусовые впервые появились в России еще 70-х XIX века, но вплоть до конца 1950-х это была малодоступная для граждан экзотика. Еще до революции были заложены мандариновые сады в Кахетии и Абхазии, но они не могли обеспечить потребности большой страны.

Все изменилось в 1956-м, когда королевство Марокко провозгласило независимость от Испании и Франции (территория современного Марокко была разделена между двумя европейскими метрополиями). Это стало началом антиколониальной революции во всей Африке, пик которой пришелся на первую половину 1960-х годов.

Одной из первых стран, признавший независимость Марокко, стал СССР. Хотя новые марокканские власти не планировали строить социализм, Марокко для СССР был важным плацдармом и как ворота в Африку, и как важный порт в Атлантике. Вслед за установлением дипломатических отношений, 19 апреля 1958 года было подписано первое торговое соглашение между СССР и Марокко. По нему из Союза в северную Африку пошла нефть, грузовики и станки для предприятий.

Марокко предложила часть советских товаров оплачивать по бартеру своими товарами. Так, в обратном направлении отправились рыбные консервы – главным образом сардины, кора пробкового дерева и цитрусовые – апельсины и мандарины.

Объемы поставок невиданных большинством жителей СССР фруктов были велики – ведь Марокко всегда входила в топ-5 их крупнейших производителей, и даже слово «мандарин» в английском языке звучит как tangerine – отсылка к марокканскому городу Танжер.

Символ Нового года и надежд на перемены в стране

Основная масса фруктов из Марокко приходила в СССР в ноябре-декабре. И это было кстати – другие сезонные свежие фрукты к тому времени в советских магазинах уже исчезали, и место яблок и груш занимали оранжевые африканские плоды. В это время жители страны уже во все готовились к встрече Нового года, поэтому возникала устойчивая ассоциация: марокканские мандарины (их часто вешали на елку, как игрушки, они входили во все праздничные детские наборы) – Новый год. Для многих жителей России до сих пор запах цитрусовых ассоциируется с Новым годом, хотя теперь апельсины и мандарины можно купить круглый год.

Марокко долгие годы оставалось эксклюзивным поставщиком цитрусовых в СССР. Каждый ребенок узнавал название далекой страны задолго до того, как начинал изучать географию благодаря маленьким черным стикерам в виде ромбика, на котором было написано Maroc.

Поэтому единственной страной, откуда мог прибыть наш Чебурашка, могло быть только Марокко.

Правда, есть и альтернативное мнение. В 1964 году советское правительство заключило договор с Израилем, получивший название «апельсиновая сделка». По ней СССР передавал Израилю ряд объектов в Палестине, принадлежавших православной церкви, а в качестве оплаты получал текстиль и апельсины. Сторонники израильского происхождения Чебурашки (а такие реально есть) указывают, что поставки цитрусовых из Марокко в СССР начались после 1966 года, когда первая повесть Успенского уже была написана.

Но это – абсолютно точно фэйк, опровергаемый историческим фактом. Еще в 1962 году в журнале «Юность» была опубликована повесть молодого писателя Василия Аксенова «Апельсины из Марокко».

В ней будущий мэтр отечественной литературы описывает, как в некий приморский город прибывает сухогруз из Марокко, наполненный невиданными фруктами. И как это событие меняет жизнь в городке и мироощущение героев. Апельсины в этой повести Аксенова – символ надежд и перемен в стране. Короткой эпохи, которую потом назовут оттепелью.

Так что если вы сегодня будете за Марокко – очистите апельсин и знайте – Чебурашка с вами!

Фото: РИА Новости/М. Шаров; souzmult.ru; detlit.ru; unost.org; freepik.com/freepic.diller