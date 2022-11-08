Urban Hymns
Блог

Вы знали, что Чебурашка – марокканец? Вот доказательства

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Футбол Футбол

Денис Пузырев поднял родословную ушастого друга Гены.

Сегодня симпатии многих российских болельщиков будут на стороне Марокко в игре 1/8 финала ЧМ против Испании.

Во-первых, Марокко в этой паре – очевидный андердог, а многим нравятся футбольные сказки, когда менее статусная команда проходит явного фаворита. Во-вторых, игрой на групповом этапе Марокко показало, что секрет успехов – в отличной организации игры с опорой на быстрые контратаки и практически непроходимую оборону (за три матча в группе пропустили лишь раз, да и то это был автогол после неудачного рикошета от Агерда).

Но есть еще одна причина, по которой мы можем испытывать особые чувства по отношению к Марокко. Ведь марокканцем был Чебурашка – культовый герой советской детской литературы и мультипликации.

Чебурашка – иностранец. Об этом мы знаем из первоисточника

Чебурашка – возможно самый известный персонаж из советских детских книжек. Хотя последняя классическая книга про Чебурашку вышла почти 50 лет назад, он остается популярным и узнаваемым не только в России , но и за ее пределами. Ему открывают памятники (есть даже в Израиле), японцы снимают про него аниме, он персонаж нескольких компьютерных игр, фигурка Чебурашки – многолетний талисман олимпийской сборной России.   

Происхождение Чебурашки описано в первой книге его создателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», вышедшей в 1966 году. Обратимся к классике.

«Гулял он себе, гулял и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Не долго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать.

Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики.

После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие.

Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-претолстый Чебурашка».

Успенский не упоминает конкретных географических наименований, но из контекста понятно, что Чебурашка прибыл в СССР – другие герои сказки имеют вполне советские имена – Гена, Галя и, даже, Иван Иванович. Но где находилось то место, откуда он начал путешествие в ящике с апельсинами?

Марокко оплачивал цитрусовыми поставки товаров из СССР 

Разгадка – в апельсинах. Цитрусовые впервые появились в России еще 70-х XIX века, но вплоть до конца 1950-х это была малодоступная для граждан экзотика. Еще до революции были заложены мандариновые сады в Кахетии и Абхазии, но они не могли обеспечить потребности большой страны.

Все изменилось в 1956-м, когда королевство Марокко провозгласило независимость от Испании и Франции (территория современного Марокко была разделена между двумя европейскими метрополиями). Это стало началом антиколониальной революции во всей Африке, пик которой пришелся на первую половину 1960-х годов.

Одной из первых стран, признавший независимость Марокко, стал СССР. Хотя новые марокканские власти не планировали строить социализм, Марокко для СССР был важным плацдармом и как ворота в Африку, и как важный порт в Атлантике. Вслед за установлением дипломатических отношений, 19 апреля 1958 года было подписано первое торговое соглашение между СССР и Марокко. По нему из Союза в северную Африку пошла нефть, грузовики и станки для предприятий.

Марокко предложила часть советских товаров оплачивать по бартеру своими товарами. Так, в обратном направлении отправились рыбные консервы – главным образом сардины, кора пробкового дерева и цитрусовые – апельсины и мандарины.

Объемы поставок невиданных большинством жителей СССР фруктов были велики – ведь Марокко всегда входила в топ-5 их крупнейших производителей, и даже слово «мандарин» в английском языке звучит как tangerine – отсылка к марокканскому городу Танжер.

Символ Нового года и надежд на перемены в стране 

Основная масса фруктов из Марокко приходила в СССР в ноябре-декабре. И это было кстати – другие сезонные свежие фрукты к тому времени в советских магазинах уже исчезали, и место яблок и груш занимали оранжевые африканские плоды. В это время жители страны уже во все готовились к встрече Нового года, поэтому возникала устойчивая ассоциация: марокканские мандарины (их часто вешали на елку, как игрушки, они входили во все праздничные детские наборы) – Новый год. Для многих жителей России до сих пор запах цитрусовых ассоциируется с Новым годом, хотя теперь апельсины и мандарины можно купить круглый год.

Марокко долгие годы оставалось эксклюзивным поставщиком цитрусовых в СССР. Каждый ребенок узнавал название далекой страны задолго до того, как начинал изучать географию благодаря маленьким черным стикерам в виде ромбика, на котором было написано Maroc.

Поэтому единственной страной, откуда мог прибыть наш Чебурашка, могло быть только Марокко.

Правда, есть и альтернативное мнение. В 1964 году советское правительство заключило договор с Израилем, получивший название «апельсиновая сделка». По ней СССР передавал Израилю ряд объектов в Палестине, принадлежавших православной церкви, а в качестве оплаты получал текстиль и апельсины. Сторонники израильского происхождения Чебурашки (а такие реально есть) указывают, что поставки цитрусовых из Марокко в СССР начались после 1966 года, когда первая повесть Успенского уже была написана.

Но это – абсолютно точно фэйк, опровергаемый историческим фактом. Еще в 1962 году в журнале «Юность» была опубликована повесть молодого писателя Василия Аксенова «Апельсины из Марокко».

В ней будущий мэтр отечественной литературы описывает, как в некий приморский город прибывает сухогруз из Марокко, наполненный невиданными фруктами. И как это событие меняет жизнь в городке и мироощущение героев. Апельсины в этой повести Аксенова – символ надежд и перемен в стране. Короткой эпохи, которую потом назовут оттепелью.

Так что если вы сегодня будете за Марокко – очистите апельсин и знайте – Чебурашка с вами! 

 

У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок

Фото: РИА Новости/М. Шаров; souzmult.ru; detlit.ru; unost.org; freepik.com/freepic.diller

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные