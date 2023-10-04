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Какая забота! Игрок «Наполи» прикрыл уши ребенку во время гимна ЛЧ – чтобы не оглушили фанаты

Наполи Наполи
Маттео Политано Маттео Политано
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Милый Маттео Политано.

Красивый жест футболиста «Наполи» попал в трансляцию перед матчем итальянцев с «Реалом».

Маттео Политано прикрыл уши ребенка, чтобы ему не было так громко, когда играл гимн Лиги чемпионов.

Ну очень мило и заботливо.

Это на английских стадионах часто слышен свист, а итальянцы, наоборот, реагируют на гимн позитивно.

Например, во время игр «Наполи», «Интера» или «Милана» в ЛЧ уже традиционно болельщики хором выкрикивали последнее слово Champions, получается правда громко.

Так было и на этот раз. Политано наверняка знал, поэтому позаботился о малыше.

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2 комментария

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dinogimov
изоооо тоооо земиииии Зе чааампиоооонс! туруду туруду ту ту!
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Салауат Нуралиев
Немного забавно смотрится Замбо-Ангисса)
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