39 комментариев

Теперь фавориты – «Сити», «Реал» и «МЮ».

Джуд Беллингем – главный трансферный лот наступающего лета. За 19-летнего английского полузащитника разворачивается настоящая гонка. И уже сейчас, в апреле, есть первый выбывший – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» отказался от Джуда – слишком дорогой. Теперь у Клоппа другие цели

Мерсисайдцы считались одними из главных претендентов на Джуда. Отец футболиста встречался с руководством клуба, капитан Джордан Хендерсон взял Беллингема под крыло в сборной, с Трентом футболист «Боруссии» весной ходил на концерт.

11 апреля норвежский журналист и бывший футболист «Айнтрахта» и «Мидлсбро» Ян Оге Фьортофт выдал инсайд: «Ливерпуль» сделал предложение «Боруссии» по покупке Беллингема. Но вскоре после этого дружно выступили английские журналисты: все главные авторы по «Ливерпулю» в течения часа выпустили материалы про то, что клуб отказался от подписания Джуда.

Новость подтвердили все главные инсайдеры: Джеймс Пирс из The Athletic, Крис Баскомб из Telegraph, Энди Хантер из Guardian, Пол Джойс из Times. Они пишут, что Клопп и руководство совместно решили не участвовать в аукционе за Беллингема, а сосредоточиться на перестройке состава.

Важным фактором стал грядущий невыход в Лигу чемпионов, который ограничивает клуб в средствах. И покупка Джуда, которого «Боруссия» оценивает в 135 млн, помешает серьезному обновлению команды. К этой сумме надо добавить еще и агентские, и бонусы.

В начале сезона «Ливерпуль» предполагал, что Джуд обойдется в сумму около 80 млн фунтов, но после чемпионата мира-2022 полузащитник сборной Англии сильно вырос в цене.

Еще один фактор: Клопп хотел, чтобы все трансферные дела завершились до начала предсезонки, а сага с Джудом могла затянуться – и даже так не закончиться подписанием игрока. А в это время другие цели ушли бы к конкурентам. Так что в клубе «решили не складывать все яйца в одну корзину».

Фьортофт, кстати, не считает, что его инсайд по предложению был неверным. Ян Оге написал: «Вероятно, предложение было очень далеко от тех цифр, которые ждали в Дортмунде».

Теперь «Ливерпуль» поборется за других футболистов. Фабрицио Романо подтверждает: Клопп летом хочет 2-3 новичков в центр поля.

Среди кандидатур на обновление полузащиты: Мэйсон Маунт и Конор Галлахер из «Челси», Алексис Мак Аллистер и Мойсес Кайседо из «Брайтона», Жоау Палинья из «Фулхэма», Матеуш Нунеш из «Вулвз», Райан Гравенберх из «Баварии».

Так где окажется Джуд? Фавориты – «Ман Сити», «Реал» и теперь «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на выбывший из гонки «Ливерпуль», очередь за Джудом все равно серьезная.

• Одним из главных кандидатов считается «Манчестер Сити». Считается, что тут сыграют роль хорошие отношения между «Боруссией» и «Сити» – из Дортмунда за последние годы уезжали Гюндоган, Аканджи и Холанд. Хорошие отношения Джуда и Эрлинга – еще один фактор, который работает в пользу команды Гвардиолы.

А деньги для «Ман Сити» никогда не были проблемой.

• «Реал» сделал Джуда главной целью на лето. По версии немецкого Bild, мадридский клуб установил финансовые рамки сделки: 100 млн евро – фиксированная цена на полузащитника, 30-50 млн в качестве бонусов, 20 млн евро – зарплата самого футболиста.

Впрочем, тот же Bild пишет, что решение Беллингема во многом зависит от судьбы Луки Модрича и Тони Крооса – если никто из пары не уйдет из «Реала», то шансы оказаться в Мадриде уменьшаются.

• В последние месяцы активизировался и «Манчестер Юнайтед». Сэм Лакхерст из Manchester Evening News пишет, что Беллингем очень нравится Тен Хагу: «Эрик сказал, что если он сможет подписать любого футболиста в мире, то это будет он».

Скорее всего, летом клуб обретет нового владельца. Так что выложить 100-150 млн за игрока не станет большой проблемой.

• Еще до объявления о том, что «Ливерпуль» выходит из гонки, в дортмундском издании Ruhr Nachrichten появился инсайд: в ближайшее время Джуд примет окончательное решение о будущем.

Британская букмекерская контора Paddy Power считает «Манчестер Сити» фаворитом на подписание Беллингема. На втором месте как раз «Реал». Дальше идут «МЮ», «ПСЖ» и «Челси», но их шансы не так велики.

А вот инсайд от немецкого Bild: «Беллингем исключил переход в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Джуд хочет играть за престижный клуб, который отличают «страсть, честь и репутация», а не только деньги».

Колонка болельщика «Ливерпуля»: непокупка Джуда показывает, что Клопп – единственная надежда клуба

Такой ранний выход из гонки за Беллингема – еще более серьезное поражение «Ливерпуля», чем непопадание в Лигу чемпионов. И серьезный повод для волнения о будущем клуба.

Еще осенью «Ливерпуль» отчитался о рекордных доходах. Казалось, клуб в хорошем финансовом положении, продлил контракты с Клоппом и Салахом, несколько лет играл в ЛЧ и много зарабатывал. Но вот сейчас апрель: команде требуется серьезная перестройка, Лиги чемпионов не будет, а главная трансферная цель, ради которой прошлым летом отказались от перестройки полузащиты, оказалась слишком дорогой.

Это все показывает, насколько сильно на самом деле «Ливерпуль» зависит от призовых Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут себе позволить несколько лет не выходить в главный еврокубок, но на Клоппа это сразу накладывает серьезные ограничения. Даже после нескольких лет экономии.

«Ливерпуль» долго стремился снова стать привлекательным для топ-игроков. В 2017 году Клопп лично убеждал Мбаппе выбрать «красных», а не «ПСЖ» – не убедил. Казалось, успехи последних лет помогут не упустить следующего суперталанта, который будет на рынке – и он даже вполне склонялся к выбору в пользу «Ливерпуля». Но у клуба просто не хватило на него денег.

Трансфер Беллингема стал бы заявлением об амбициях. К нам едет топ-игрок, лидер клуба на ближайшие 10 лет – это бы успокоило болельщиков, а для других футболистов стало хоть какой-то гарантией борьбы за титулы. Клуб все еще готов инвестировать в лучших игроков. А так кажется, что у владельцев амбиций нет – только получение максимальных доходов.

И все это происходит в условиях растущей конкуренции. Другие клубы по топ-6 АПЛ охотно тратят деньги, сейчас к ним добавился еще и «Ньюкасл». А «Брайтон» и «Брентфорд», например, прокачались в скаутинге и тоже борются за топ-6.

Раньше «Ливерпуль» обходил всех благодаря рациональному управлению, но сейчас происходящее в клубе напоминает бардак. За год уйдет уже второй спортивный директор (нового не нашли, за трансферы теперь отвечает штаб Клоппа), летом увольняется главный аналитик. Даже видеоаналитик, отвечавший за видеоразборы матчей, ушел сначала в «Ньюкасл», а летом окажется в «Сити» – у прямых конкурентов.

И все это перед летом, когда клубу нужна серьезнейшая перестройка. Надо грамотно распорядиться средствами. Второй подряд год без Лиги чемпионов для «Ливерпуля» станет катастрофой – даже сейчас невыход накладывает серьезные ограничения, а на второй год клуб, возможно, придется продавать лидеров.

И сейчас главная и практически единственная надежда болельщиков «Ливерпуля» на будущее – Юрген Клопп. Надеюсь, он умеет творить чудеса.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari, IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Nigel Keene