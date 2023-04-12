39 комментариев

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«Ливерпуль» выбыл из гонки за Беллингема. Посчитали, что 130 млн лучше потратить на перестройку команды

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Теперь фавориты – «Сити», «Реал» и «МЮ».

Джуд Беллингем – главный трансферный лот наступающего лета. За 19-летнего английского полузащитника разворачивается настоящая гонка. И уже сейчас, в апреле, есть первый выбывший – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» отказался от Джуда – слишком дорогой. Теперь у Клоппа другие цели

Мерсисайдцы считались одними из главных претендентов на Джуда. Отец футболиста встречался с руководством клуба, капитан Джордан Хендерсон взял Беллингема под крыло в сборной, с Трентом футболист «Боруссии» весной ходил на концерт.

11 апреля норвежский журналист и бывший футболист «Айнтрахта» и «Мидлсбро» Ян Оге Фьортофт выдал инсайд: «Ливерпуль» сделал предложение «Боруссии» по покупке Беллингема. Но вскоре после этого дружно выступили английские журналисты: все главные авторы по «Ливерпулю» в течения часа выпустили материалы про то, что клуб отказался от подписания Джуда.

Новость подтвердили все главные инсайдеры: Джеймс Пирс из The Athletic, Крис Баскомб из Telegraph, Энди Хантер из Guardian, Пол Джойс из Times. Они пишут, что Клопп и руководство совместно решили не участвовать в аукционе за Беллингема, а сосредоточиться на перестройке состава.

Важным фактором стал грядущий невыход в Лигу чемпионов, который ограничивает клуб в средствах. И покупка Джуда, которого «Боруссия» оценивает в 135 млн, помешает серьезному обновлению команды. К этой сумме надо добавить еще и агентские, и бонусы.

В начале сезона «Ливерпуль» предполагал, что Джуд обойдется в сумму около 80 млн фунтов, но после чемпионата мира-2022 полузащитник сборной Англии сильно вырос в цене.

Еще один фактор: Клопп хотел, чтобы все трансферные дела завершились до начала предсезонки, а сага с Джудом могла затянуться – и даже так не закончиться подписанием игрока. А в это время другие цели ушли бы к конкурентам. Так что в клубе «решили не складывать все яйца в одну корзину».

Фьортофт, кстати, не считает, что его инсайд по предложению был неверным. Ян Оге написал: «Вероятно, предложение было очень далеко от тех цифр, которые ждали в Дортмунде».

Теперь «Ливерпуль» поборется за других футболистов. Фабрицио Романо подтверждает: Клопп летом хочет 2-3 новичков в центр поля.

Среди кандидатур на обновление полузащиты: Мэйсон Маунт и Конор Галлахер из «Челси», Алексис Мак Аллистер и Мойсес Кайседо из «Брайтона», Жоау Палинья из «Фулхэма», Матеуш Нунеш из «Вулвз», Райан Гравенберх из «Баварии».

Так где окажется Джуд? Фавориты – «Ман Сити», «Реал» и теперь «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на выбывший из гонки «Ливерпуль», очередь за Джудом все равно серьезная.

• Одним из главных кандидатов считается «Манчестер Сити». Считается, что тут сыграют роль хорошие отношения между «Боруссией» и «Сити» – из Дортмунда за последние годы уезжали Гюндоган, Аканджи и Холанд. Хорошие отношения Джуда и Эрлинга – еще один фактор, который работает в пользу команды Гвардиолы.

А деньги для «Ман Сити» никогда не были проблемой.

• «Реал» сделал Джуда главной целью на лето. По версии немецкого Bild, мадридский клуб установил финансовые рамки сделки: 100 млн евро – фиксированная цена на полузащитника, 30-50 млн в качестве бонусов, 20 млн евро – зарплата самого футболиста.

Впрочем, тот же Bild пишет, что решение Беллингема во многом зависит от судьбы Луки Модрича и Тони Крооса – если никто из пары не уйдет из «Реала», то шансы оказаться в Мадриде уменьшаются. 

• В последние месяцы активизировался и «Манчестер Юнайтед». Сэм Лакхерст из Manchester Evening News пишет, что Беллингем очень нравится Тен Хагу: «Эрик сказал, что если он сможет подписать любого футболиста в мире, то это будет он».

Скорее всего, летом клуб обретет нового владельца. Так что выложить 100-150 млн за игрока не станет большой проблемой.

• Еще до объявления о том, что «Ливерпуль» выходит из гонки, в дортмундском издании Ruhr Nachrichten появился инсайд: в ближайшее время Джуд примет окончательное решение о будущем.

Британская букмекерская контора Paddy Power считает «Манчестер Сити» фаворитом на подписание Беллингема. На втором месте как раз «Реал». Дальше идут «МЮ», «ПСЖ» и «Челси», но их шансы не так велики.

А вот инсайд от немецкого Bild: «Беллингем исключил переход в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси». Джуд хочет играть за престижный клуб, который отличают «страсть, честь и репутация», а не только деньги».

Колонка болельщика «Ливерпуля»: непокупка Джуда показывает, что Клопп – единственная надежда клуба

Такой ранний выход из гонки за Беллингема – еще более серьезное поражение «Ливерпуля», чем непопадание в Лигу чемпионов. И серьезный повод для волнения о будущем клуба.

Еще осенью «Ливерпуль» отчитался о рекордных доходах. Казалось, клуб в хорошем финансовом положении, продлил контракты с Клоппом и Салахом, несколько лет играл в ЛЧ и много зарабатывал. Но вот сейчас апрель: команде требуется серьезная перестройка, Лиги чемпионов не будет, а главная трансферная цель, ради которой прошлым летом отказались от перестройки полузащиты, оказалась слишком дорогой.

Это все показывает, насколько сильно на самом деле «Ливерпуль» зависит от призовых Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» могут себе позволить несколько лет не выходить в главный еврокубок, но на Клоппа это сразу накладывает серьезные ограничения. Даже после нескольких лет экономии.

«Ливерпуль» долго стремился снова стать привлекательным для топ-игроков. В 2017 году Клопп лично убеждал Мбаппе выбрать «красных», а не «ПСЖ» – не убедил. Казалось, успехи последних лет помогут не упустить следующего суперталанта, который будет на рынке – и он даже вполне склонялся к выбору в пользу «Ливерпуля». Но у клуба просто не хватило на него денег.

Трансфер Беллингема стал бы заявлением об амбициях. К нам едет топ-игрок, лидер клуба на ближайшие 10 лет – это бы успокоило болельщиков, а для других футболистов стало хоть какой-то гарантией борьбы за титулы. Клуб все еще готов инвестировать в лучших игроков. А так кажется, что у владельцев амбиций нет – только получение максимальных доходов. 

И все это происходит в условиях растущей конкуренции. Другие клубы по топ-6 АПЛ охотно тратят деньги, сейчас к ним добавился еще и «Ньюкасл». А «Брайтон» и «Брентфорд», например, прокачались в скаутинге и тоже борются за топ-6.

Раньше «Ливерпуль» обходил всех благодаря рациональному управлению, но сейчас происходящее в клубе напоминает бардак. За год уйдет уже второй спортивный директор (нового не нашли, за трансферы теперь отвечает штаб Клоппа), летом увольняется главный аналитик. Даже видеоаналитик, отвечавший за видеоразборы матчей, ушел сначала в «Ньюкасл», а летом окажется в «Сити» – у прямых конкурентов.

И все это перед летом, когда клубу нужна серьезнейшая перестройка. Надо грамотно распорядиться средствами. Второй подряд год без Лиги чемпионов для «Ливерпуля» станет катастрофой – даже сейчас невыход накладывает серьезные ограничения, а на второй год клуб, возможно, придется продавать лидеров.

И сейчас главная и практически единственная надежда болельщиков «Ливерпуля» на будущее – Юрген Клопп. Надеюсь, он умеет творить чудеса.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari, IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Nigel Keene

Где в итоге окажется Джуд Беллингем?
1456 голосов
«Манчестер Сити»
27%
Манчестер Сити
«Реал Мадрид»
38%
Реал Мадрид
«Манчестер Юнайтед»
16%
Манчестер Юнайтед
«Челси»
3%
Челси
«ПСЖ»
3%
ПСЖ
Останется в «Боруссии»
6%
Боруссия Дортмунд
Где-то еще
7%
Ливерпуль

39 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Ответ MaxB
Я думаю, что Маунт даже хорош. Специально написал про то, что планируемые приобретения "качественно не превосходят" нынешнюю слившую сезон полузащиту. Джуд это другой уровень, монстр на долгие годы. И ещё, как верно отметил комментатор в посте, Беллингем это про статус, про амбиции, типа сигнала всем "мы - топ-клуб", чтоб привлекать лучших в проект. И теперь понятно, что такого целеполагания у ФСГ нет, успех сезонов 18-20 и 22 это гений Клоппа и, как показывает последующий скаутинг, разовые случайные попадания на рынке. В общем, добро пожаловать в борьбу за ЛЕ и воспоминания о славном прошлом
в свое время Бавария и Интер взяли ненужных игроков у Реала после галактикос 2.0 и были в выигрыше
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Бронякрепка
Ответ Mikhail Koltushkin
Изо дня в день читая про Беллингема, как он придет в Ливерпуль, адекватный читатель понимает, что этот весь трандеж ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Просто медиа нужно о чем то писать, они берут что то, раскручивают, пишут каждый день и не заботятся о реалиях. Каждый день читаем что в Ливерпуль кого только ни сватают. Вот бы кто то посчитал и сравнил кого рекламируют и кого реально купили. Мне кажется пресса молотит впустую а мы вынуждены этот мусор читать.
ты еще и комментарий настрочил, все в плюсе
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Рашпель793
Вообще было бы неплохо (но не будет), если бы гранды сообща отказались отдавать по 100+ лямов за игроков, которые таких денег и близко не стоят. Таких игроков вообще по пальцам можно пересчитать.
Сколько можно раздувать рынок безумными и бездумными покупками.
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Максим Черкашин
Хотеть в красненький Манчестер.:)))))
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daniil_35
Надеюсь, что МЮ с приходом ЭТХ придет в себя на трансферном рынке и 100 лямов за Антони - это была последняя гастроль идиотского менеджмента (игрок ничего, но сроки подписания и переплата четко характеризуют стиль управления). Лучше топ-форварда и МакАлистера. Если есть шанс за Френки побороться, то лучше 100 вложить в него.
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Чёрный тюльпан
тен Хаг может и хочет Беллингема, вот только МЮ нужно укреплять как основу, так и лавку, потому что очевидно нужен элитный форвард, который будет делать разницу. Нужен ПЗ, потому что и Дало и Уан-Биссака не кажутся игроками, которые могли бы котироваться, как основа клуба. Если второй ещё опционален при определённых раскладах, то первый вообще не игрок, какие бы там в интернете не гуляли графики с его эффективностью. Я уверен, что обычный любитель, не болеющий за МЮ, посмотрев хотя бы матчей 5 с портком, поймёт, что это просто игрок из подвала АПЛ. Уже писали, что если продадут Магуайра, то клуб будет искать ему замену, а это тоже деньги. Также нужны ЦП и сменщик Каземиро, а на всё нужны денюжки. Не получится с нашим руководством продать за дорого Хендерсона, Магуайра, Мактомини и т.п. Цена за Джуда просто срежет приличную долю трансферного бюджета. Я бы реально предпочёл покупку Мак Аллистера и Кайседо за эти сумму, если мы рассматриваем ещё и бонусы за англичанина.
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Mikhail Koltushkin
Ответ Андрей БелаРУС
30 лет ждал Ливерпуль кубка АПЛ . Сейчас ещё 60 лет будет ждать 🤦‍♂️
Кубок интересен МЮ и Спартаку. Серьезные клубы хотят выиграть ЛЧ и чемпионат.
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Контрольный выстрел
По-моему, очень переоцененный игрок.
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
бизнес и ничего личного. Не понимаю чем ты недоволен, вроде гордился же этим
Одно гордится ,что Клопп с минимальным бюджетом сколотил суперзвезд,но другое,что когда клубу ну явно нужно усиление и ничего не делают....
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Тимур Жалолдинов
В чем его уникальность, я так и не понял, а откуда такая сумма за него, вообще треш просто!
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Андрей БелаРУС
30 лет ждал Ливерпуль кубка АПЛ .
Сейчас ещё 60 лет будет ждать 🤦‍♂️
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Godare88
Вот бы Арсенал его взял, вообще бы сказка была.
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MaxB
Ответ sinkindragon@gmail.com
Маунт по вашему так плох ? а Галлахера хотели многие топы в прошлом сезоне , просто команда перенасыщена в полузащите , Ковачич и Жервиньо тоже никому не нужны ?
Я думаю, что Маунт даже хорош. Специально написал про то, что планируемые приобретения "качественно не превосходят" нынешнюю слившую сезон полузащиту. Джуд это другой уровень, монстр на долгие годы.

И ещё, как верно отметил комментатор в посте, Беллингем это про статус, про амбиции, типа сигнала всем "мы - топ-клуб", чтоб привлекать лучших в проект. И теперь понятно, что такого целеполагания у ФСГ нет, успех сезонов 18-20 и 22 это гений Клоппа и, как показывает последующий скаутинг, разовые случайные попадания на рынке. В общем, добро пожаловать в борьбу за ЛЕ и воспоминания о славном прошлом
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Сергей Добрынин
Ответ Saniya Islamhan
А куда его в пз ставить?
Да без разницы , он слишком распиарен , можете скринить, поживем увидим
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Mikhail Koltushkin
Изо дня в день читая про Беллингема, как он придет в Ливерпуль, адекватный читатель понимает, что этот весь трандеж ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Просто медиа нужно о чем то писать, они берут что то, раскручивают, пишут каждый день и не заботятся о реалиях. Каждый день читаем что в Ливерпуль кого только ни сватают. Вот бы кто то посчитал и сравнил кого рекламируют и кого реально купили. Мне кажется пресса молотит впустую а мы вынуждены этот мусор читать.
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Saniya Islamhan
Ответ Сергей Добрынин
Правильно расчитали . Это распиаренное г@.но и 80-и лямов не стоит . За 130 можно двух добротных взять
А куда его в пз ставить?
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Ильяс
Ответ Алланур
Будет круто, если руководство Реала и Фло, тоже так же решат не тратить кучу бабок на середняка, есть полно футболистов которые стоят адекватных денег и играют на таком же уровне
он самый перспективный полузащитник в мире ему и 20 нет ещё,он может стать легендой
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно... Можно вообще не тратить ничего... Бостон Ред Сокс важнее... Вот же поганые владельцы достались Ливерпулю. Выдоили клуб досуха..Хуже Хикса и Джилетта. Если бы не Клопп были бы на8-10-ых местах.... Клуб заработал кучу денег а им жалко на трансферы....
бизнес и ничего личного. Не понимаю чем ты недоволен, вроде гордился же этим
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Вертуальный
Ответ белошип
Сейчас некоторые глоры Реала тебя заминусят,ведь они считают этого бруска одним из лучших в мире,и что за него обязательно нужно выложить огромную сумму,наверно думают что в Реале полузащита самая проблемная позиция)
Лучше чем Антони будет
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Александр Высочкин
Можно попробовать варианты.Витор Роке(АтлетикоПаранаэнсе) Меддисон, Макалистер, Вейга
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sinkindragon@gmail.com
Ответ MaxB
УзнаЮ классический Ливерпуль последних лет пятнадцати: купим кучу никому не нужного д.рьма и будем надеяться, что оно превратится в золото и поведет клуб к высотам. С чего вдруг??? Маунт и Галлахер настолько "нужны" Челси, что пенсы не готовы им просто зп дать, даже за трансфер платить не надо. Чем они качественно превосходят табун более ранних приобретений Ливерпуля, которых даже распихать за деньги не вышло (бесплатно уходят)? Я уверен, что играй Кертис Джонс в Брайтоне, получай он там игровую практику, FSG уже готовили бы за него 30-40 млн и всем бы рассказывали, какой это мегаталант за скромные деньги. Три Кертиса Джонса по их мнению лучше одного Беллингема - что за дебилизм, неужели не надоело обжигаться...
Маунт по вашему так плох ? а Галлахера хотели многие топы в прошлом сезоне , просто команда перенасыщена в полузащите , Ковачич и Жервиньо тоже никому не нужны ?
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Юрий Балышев
Зачем нам Галлахер,Маунт,Кейседо и др. По их логике набрать свободных агентов,зато дёшево. ЗП плати и все затраты.
я бы выбрал получить двоих добротных топ полузащитников как Галлахер и Маунт(второй мне вообще кажется ничем не хуже по уровню с Беллингемом, просто пиар прошел) чем за те же деньги одного , клубу нужны кадры , но понимаю что Беллингем был бы как влитой
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Rio de Janeiro
"Мадридский клуб установил финансовые рамки сделки: 100 млн евро – фиксированная цена на полузащитника, 30-50 млн в качестве бонусов, 20 млн евро – зарплата самого футболиста" Лол Сложно понять готовность потратить до 170 млн на совсем не уникального игрока.Санчо смотрелся намного ярче в плане индивидуальных перфомансов, но всё-равно так не котировался, а тут разговоры как о молодом Неймаре Ливерпулю не желаю вернуться во времена Аллена, Лалланы, Морено и тд
Лаллана при Клоппе был самым важным игроком полузащиты , но с ним не продлили контракт из-за возраста , плюс в Саутгемптоне блистал , думаю что винить его не стоит
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piper65
Очень разумное решение
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Артур Мкртычян
Ответ А.В. Бубнов
Ты забыл? В Нефтепроекте лифт устанавливают, с единственной кнопкой, в подвал)
все знают что вы местный фрiк. так что можете и дальше вещать. из своей палаты
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