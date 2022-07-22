У Дарвина покер за тайм. Форвард «Ливерпуля» отвечает хейтерам после мемных промахов

Мозоли зажили?

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес успел стать объектом насмешек, еще пока не провел ни одного полного тайма за «Ливерпуль». В предсезонных играх против «МЮ» и «Кристал Пэлас» форвард за сотню миллионов не мог толком попасть по мячу. Клопп списывал все на мозоли.

Но вот неделя тренировок между товарищескими матчами – и против «РБ Лейпциг» вышел совершенно другой Дарвин. К перерыву «Ливерпуль» вел 1:0 – забил Салах с паса Фирмино. Уругваец в перерыве заменил как раз бразильского нападающего.

Сразу же Луис Диас заработал пенальти, который дали пробить именно Нуньесу. Дарвин, пусть и не очень уверенно, реализовал удар. Любопытно, что штатный пенальтист команды Салах уступил возможность.

Через пару минут Трент вывел уругвайца один на один – Дарвин отправил мяч в дальний угол мимо вратаря.

Молодой полузащитник Стефан Байчетич (заменил Фабиньо) классно попрессинговал у штрафной, отдал тоже молодому Эллиоту, а тот катнул Нуньесу на пустые – хет-трик.

В самом конце Дарвин забил еще раз – в быстрой атаке с паса Фабиу Карвалью. Юный португалец сделал почти все сам: разобрался в центре поля, убежал к воротам и выкатил под удар.

Официальный ютуб-канал «Ливерпуля» выложил нарезку всех четырех голов Нуньеса – можно концентрированно насладиться.

Да, Дарвину очень помог тот факт, что у «Лейпцига» на второй тайм вышел второй вратарь Янис Бласвих: он и пенальти привез, и при последнем голе не выручил. С другой стороны, кипер отбил классный удар Нуньеса головой – так был бы пента-трик.

«Мы все думаем, что если за человека заплатить огромные деньги, он не будет чувствовать давление и все такое, но футболисты просто люди, – рассуждал после матча довольный Юрген Клопп. – Это поколение футболистов читает соцсети, что не очень умно. Но они так делают. Если первое касание не получилось, то дальше появится волнение и подобные мемы. И это был лучший способ прекратить подобные дискуссии. Таких нападающих как Дарвин у нас еще не было, но он точно очень хорош!»

Отдельно Юрген похвалил Салаха: «Я не знаю, прописано ли у него в контракте быть таким адски щедрым, но он отдал Дарвину пенальти!»

Через несколько дней у Нуньеса будет возможность закрепить успех – контрольный матч в Австрии против «Зальцбурга». А уже 30 июля «Ливерпуль» полноценно откроет сезон игрой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

Фото: globallookpress.com/Hendrik Schmidt