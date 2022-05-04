0:2 после первого тайма – настоящий шок для «Ливерпуля». И повод для Юргена Клоппа провести серьезную работу в перерыве: это сработало на «Энфилде» неделю назад, получилось и сейчас. Только теперь очень многое определила замена – на второй тайм Диогу Жоту заменил Луис Диас.

Диас выскочил в перерыве – и пошла острота, которой так не хватало

На самом деле, конфигурация атаки Диас-Мане-Салах с сенегальцем в центре этой весной стала основной, поэтому Клопп просто откатился до проверенных настроек. Но Луис ворвался очень мощно: крутил соперников на фланге (за тайм накопил четыре успешных обводки – ни у кого нет больше за целый матч) и создавал моменты.

Например, на 57-й пробил ножницами – эффектно, но мимо.

Первый, переломный гол забили, правда, почти без него. Хотя Диас и потрогал мяч во время долгого владения, которое привело к удару Фабиньо. Зато второй забил сам: именно голову Луиса нашла подача Трента – колумбиец реализовал. При 2:2 в исходе почти не осталось сомнений.

Потом Мане убежал и забил третий – и так официально оформил путевку «Ливерпуля» в Париж.

Диас – мощь! Об этом говорят и цифры, и соперники, и Клопп

Диас в целом смотрелся интереснее Жоты: активнее лез в обводку и лучше взаимодействовал с Мане и Салахом. Цифры подтверждают.

• 100% успешных обводок: 4 из 4 – больше всех на поле

• 90% точности передач

• 4 касания в штрафной соперника и 4 удара – больше всех на поле

• 3 выигранных владения после перехватов/потерь соперника

И, конечно, гол – с наградой лучшему игроку матча.

Ключевую роль колумбийца отмечают все. Даже соперники:

«Во втором тайме «Ливерпуль» давил активнее, – признает Рауль Альбиоль. – И выход Диаса сделал команду лучше. Они забили практически первым же моментом, а мы не знали, как реагировать. Команда устала, мы не смогли поддерживать ритм – и они нас добили».

Ван Дейк идеально описал стиль игры Диаса:

«Это потрясающе, как он играет один в один. Ему не важно, кто против него – он все равно прет в обводку. А если теряет мяч, быстро вступает в борьбу и возвращает его».

И, конечно, Клопп расхваливал Луиса:

«Какой же все-таки игрочище Луис Диас! – светился Юрген, но потом рассказал и про проблемы. – Второй тайм легко было сделать лучше первого – настолько плохо мы начали. У нас не было даже короткого видеофрагмента, чтобы подсветить положительные ходы».

А ведь это еще не максимум, на который способен Диас. Клопп признавался, что сейчас между ним и футболистом существует языковой барьер – Луис плохо говорит на английском, а сам Юрген не знает испанского. Зато на испанском с вингером болтают Джеймс Милнер и молодой Харви Эллиот.

Луис чуть не перешел в «Тоттенхэм», но «Ливерпуль» перехватил

А ведь Диас в команде всего три месяца – пришел в самом конце января из «Порту» за 45 млн евро. И чтобы просто выпустить такого игрока в полуфинале Лиги чемпионов, мерсисайдский клуб провернул целую операцию.

«Ливерпуль» при Клоппе вообще редко выходит на трансферный рынок зимой. За все время в январское окно пришли Ван Дейк (там переговоры шли с лета), Минамино (8,5 млн) и защитники Бен Дэвис и Озан Кабак как ответ на кризис с травмами прошлой зимой. Но ради Луиса Диаса сделали исключение.

Дело в том, что «Порту» пришлось продавать вингера из-за проблем с ФФП. И в январе на португальцев вышел «Тоттенхэм» – сам «Ливерпуль» планировал согласовать переход Диаса летом. Считалось, что зимой португальцы потребуют гораздо больше, чем «красные» могут заплатить.

Но «шпоры» выторговали серьезную скидку – и об этом узнали в «Ливерпуле». Будущий спортивный директор Джулиан Уорд (летом сменит легендарного Майкла Эдвардса) работал в Португалии, ассистенты Клоппа Пеп Лейндерс и Витор Матуш вообще прошли через «Порту».

Тренерский штаб настоял, что Диаса упускать нельзя. Поэтому «Ливерпуль» ворвался в переговоры и просто повторил предложение «Тоттенхэма», а сам футболист предпочел переход в команду Клоппа. Такое поведение просто выбесило президента «шпор» Дэниэла Леви – тот даже ходил жаловаться владельцам «Ливерпуля», но не встретил понимания. А Луис уехал на «Энфилд».

И вывел новый клуб в финал Лиги чемпионов. Отличное вложение 45 млн фунтов!

Усилил команду и по ходу сезона в целом, и по ходу конкретного – такого важного – матча.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso; globallookpress.com/IMAGO/900/Cordon Press