Каземиро может уехать в Саудовскую Аравию. У бразильца есть свои условия

Фабрицио Романо в интервью The United Stand рассказал о ситуации Каземиро. По данным инсайдера, бразилец готов покинуть «Манчестер Юнайтед» после не самого удачного сезона.

Полузащитник рассматривает вариант с Саудовской Аравией, однако трансфер должен произойти на условиях бразильца, передает Романо.

Каземиро примет предложение саудовского клуба только в том случае, если сочтет, что финансовые условия и структура контракта соответствуют его требованиям. Между его представителями и некоторыми саудовскими клубами ведутся переговоры.

Итальянский инсайдер также добавил, что летняя трансферная кампания «Ман Юнайтед» будет серьезно зависеть от уходящих игроков. Помимо Каземиро клуб может покинуть Кристиан Эриксен. Датчанина ждет разговор с Тен Хагом о его будущем в клубе.

В минувшем сезоне Каземиро провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча во всех турнирах. Полузащитник забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2026 года.

По вашему, как «МЮ» стоит поступить с бразильцем?