Тен Хаг успел разозлить Рэтклиффа. Неделю назад босс «МЮ» оставил тренера в команде

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» неудачно провел сезон в АПЛ − восьмое место, победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» помогла Эрику тен Хагу сохранить пост главного тренера.

В конце сезона руководство «Юнайтед» провело тщательную проверку и даже пообщалось с Томасом Тухелем. После официальные лица отправились на Ибицу, где проводил отпуск Тен Хаг, что вылилось в продолжительную встречу. Руководство решило, что тренер сохранит пост, но теперь в клубе будет другая структура.

Однако, по данным The Sun, Тен Хаг вызвал недовольство Рэтклиффа и других руководителей тем, что раскрыл некоторые подробности встречи.

Во время Евро-2024 54-летний тренер выступает в качестве эксперта на голландском канале NOS и высказал немало резких мнений в адрес сборной Англии за ее игру против Сербии.

Но он также обсудил свое положение в «Юнайтед», рассказав, что руководители появились на пороге его дома для переговоров, которые в итоге оказались продуктивными.

«Мы хорошо поговорили, обсудили разные темы и пришли к выводу, что мы будем продолжать работать друг с другом, а также к выводу, что мы сядем за стол переговоров, чтобы продлить контракт».

Есть предположение, что теперь Тен Хаг посвятит себя клубу и подпишет новый контракт с «МЮ».