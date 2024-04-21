Судьи поставили пенальти за игру рукой Уан-Биссаки. Вчера за похожий фол без аналогичного наказания остался «Манчестер Сити»

Команда Чемпионшипа «Ковентри» переломила ход полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы спокойно лидировали в счете 3:0, но сперва пропустили два мяча с игры, а затем судья Роб Джонс назначил пенальти.

На 90+2 минуте мяч попал в руку Аарона Уан-Биссаки и, казалось бы, никаких сомнений в том, что это нарушение, нет. Однако вчера в другом полуфинале Кубка Англии после штрафного «Челси» мяч попал в конечность Джека Гриллиша и тогда одиннадцатиметровый не поставили.

Болельщики не понимают, как два довольно похожих случая трактуются судьями по-разному.

💭Должен посочувствовать Уан-Биссаке. Вчерашний гандбол Грилиша не был отменен, рука, заведенная назад − да.

💭Если они назначат пенальти, я не поверю в это, потому что это точно такой же пенальти, как и в моменте Грилиша.

💭Этот мяч ничем не отличается от вчерашнего мяча Грилиша, самое непоследовательное судейство в мире.

💭Как для Уан-Биссаки это игра рукой, а для Грилиш − нет? Грилиш даже двинул рукой в сторону мяча, чтобы остановить его.

А как вы думаете, был ли пенальти или судейский корпус непоследователен? Пишите в комментариях.