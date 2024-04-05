«Сказал мне об этом пару месяцев назад». Судья, поставивший два пенальти «МЮ», поддерживает соперников клуба?

Австралиец Джарред Джиллетт, работавший на игре «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (3:4), по слухам, болельщик «Ливерпуля».

Об этом еще в 2019 году рассказал комментатор Fox Sports Брентон Спид: «Он сказал мне об этом пару месяцев назад. Сказал, держи это при себе, потому что я не уверен, получу ли назначение».

«Это будет последняя игра, которую он проведет на «Энфилде», потому что, когда он согласился вступить в судейскую коллегию, ему пришлось заполнить документ, в котором нужно было указать команду, поддерживаемую в детстве. Он сказал, что написал «Ливерпуль». Это значит, что для себя он отменил все их матчи: и домашние, и выездные».

В матче с «Челси» Джиллетт поставил два пенальти и добавил дополнительные двенадцать минут.