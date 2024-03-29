«Есть шанс». Тен Хаг поделился позитивными новостями о восстановлении двух игроков

Эрик тен Хаг подтвердил , что Лисандро Мартинес может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Брентфордом». Во время пресс-конференции главный тренер «дьяволов» сказал:

«Игроки возвращаются к командной работе на поле. У нас осталась еще одна тренировка и скорее всего завтра некоторые игроки вернутся в состав.

Есть шанс, что Лисандро Мартинес вернется. Нам не хватало его в каждой игре, потому что он привносит в команду самообладание и спокойствие. У него есть победный настрой, который он может передать команде, и это во многом соответствует нашему уровню».

Также Тен Хаг поделился информацией о восстановлении Люка Шоу. Ранее тренер говорил, что не уверен, успеет ли защитник восстановиться до лета:

«Да, я ожидаю его возвращения до конца сезона. Выздоровление идет по графику, и он должен вернуться в нашу команду».

При этом нидерландский специалист не сообщил, будут ли готовы Каземиро и Харри Магуайр к встрече с «Брентфордом». Опорник получил повреждение прямо перед международным перерывом, а защитник — во время. Еще неизвестно, сможет ли кто-то из них выйти на поле субботу.