Саутгейт и двое других. Невилл назвал трех тренеров, которых он не видит у руля «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл поделился своими мыслями о трех тренерах, которые, по его мнению, не подходят для работы в «Манчестер Юнайтед». Речь идет о Гарете Саутгейте, Гари О′Ниле и Грэм Поттере, которых пресса называет преемниками Тен Хага.

Невилл чувствует, что никто из перечисленных специалистов не справится с «красными дьяволами»:

«Даже Гарет, как бы хорошо он ни работал со сборной Англии, не вижу связи между ним и «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что и Грэм Поттер подходит «Манчестер Юнайтед», хотя слухов было много. Также не вижу связи между Гари О′Нилом и «Манчестер Юнайтед».

Это чисто инстинктивно, чувствую это как фанат клуба. Ты либо чувствуешь эту связь [между тренером и клубом], либо нет. У меня не возникло чувства, что эти тренеры подходят для работы в «Манчестер Юнайтед».

Об интересе «красных дьяволов» к Поттеру сообщало BBC. The Sun, далеко не самый надежный источник, уверяет , что представители манкунианцев уже общались с Грэмом.

Как пишет ESPN, «Юнайтед» хочет встретиться с О′Нилом, но клуб не видит в главном тренере «Вулверхэмптона» преемника Тен Хага. В прессе много сообщений и о Саутгейте, которому подобные слухи не нравятся.

Что думаете о словах Невилла?