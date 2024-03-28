Тен Хаг все-таки уйдет? Новое руководство клуба готово пригласить из другой команды тренерский штаб целиком

Дни голландца в Манчестере сочтены?

По информации The Sun Sport, Эрика тен Хага в Манчестере может сменить главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, более того, новое руководство клуба хочет пригласить весь тренерский штаб сборной целиком.

Вот как сам Саутгейт отреагировал на эти слухи: «С моей точки зрения, есть две вещи. Первая – я тренер сборной Англии. У меня одна работа – нужно выступить на Евро. Второй момент – у «МЮ» есть тренер, и я думаю, что это абсолютно неуважительно [говорить об этом], когда у команды есть тренер», – сказал Саутгейт.

При этом по сведениям ESPN, главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что у него еще есть время для того, чтобы переубедить Джима Рэтклиффа, совладельца клуба, в своих способностях и сохранить работу.

Новое руководство считает, что последние тренеры команды пострадали от того, как была организована работа клуба за пределами поля, и полагает, что тен Хаг выиграет от сотрудничества с Омаром Беррадой и Дэном Эшуортом – новыми генеральным и спортивным директорами. Однако сперва нидерландцу необходимо убедить боссов в том, что он заслуживает остаться еще на год.