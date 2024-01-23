Санчо или Тен Хаг: Димитар Бербатов считает, что в «Манчестер Юнайтед» может остаться только один

В беседе с Betfair Димитар Бербатов сказал: «Джейдон Санчо вышел на поле за дортмундскую «Боруссию» и сделал результативную передачу, что является отличным способом вернуться в свой старый клуб. Именно так иногда бывает в футболе.

Вы можете быть действительно хороши в одной лиге или в другой стране, а затем перейти в Премьер-лигу, и у вас ничего не получится».

«Он хорошо стартовал, и будет здорово, если он вернется в прежнюю форму. Но это не вернет его в команду Эрика тен Хага, я так не думаю. Он вернется, только если сменится тренер».

Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» после серьезной ссоры с Тен Хагом и перешел в аренду к своей бывшей команде до конца сезона.