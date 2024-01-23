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Санчо или Тен Хаг: Димитар Бербатов считает, что в «Манчестер Юнайтед» может остаться только один

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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В беседе с Betfair Димитар Бербатов сказал: «Джейдон Санчо вышел на поле за дортмундскую «Боруссию» и сделал результативную передачу, что является отличным способом вернуться в свой старый клуб. Именно так иногда бывает в футболе.

Вы можете быть действительно хороши в одной лиге или в другой стране, а затем перейти в Премьер-лигу, и у вас ничего не получится».

«Он хорошо стартовал, и будет здорово, если он вернется в прежнюю форму. Но это не вернет его в команду Эрика тен Хага, я так не думаю. Он вернется, только если сменится тренер».

Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» после серьезной ссоры с Тен Хагом и перешел в аренду к своей бывшей команде до конца сезона.

2 комментария
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С обоими прощаться нужно.
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Немного напоминает ситуацию Моура и Погба – прощаться надо с обоими, всё равно толку не будет. За эти 2(Этх) - 3(Санчо) года в МЮ всё с ними понятно должно быть.
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