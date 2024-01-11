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Мейсон Гринвуд стал игроком месяца в «Хетафе» по итогам декабря

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Мейсон Гринвуд был признан игроком месяца в «Хетафе» по итогам декабря после четырех впечатляющих матчей за испанскую команду.

Гринвуд набрал большинство голосов болельщиков, обойдя четырех других товарищей по команде.

Футболист «Манчестер Юнайтед» сыграл главную роль во всех своих матчах за «Хетафе» в прошлом месяце, включая триллер с «Севильей» (3:0), где он забил гол и отдал результативную передачу.

На счету Мэйсона пять голов и четыре результативные передачи в составе испанской команды. Это первая победа Гринвуда в номинации «Игрок месяца» с момента перехода в «Хетафе» на правах аренды.

1 комментарий
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Гарначо слева Гринвуд справа и такой импотенции в атаке не было бы
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