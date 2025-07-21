«МЮ» все еще хочет заменить Онана – и есть очень крутой вариант 😴

Думаете, все забыли о вратарской проблеме «Манчестер Юнайтед»? А вот и нет.

По-крайней мере так считают в Daily Mail.

Газета пишет, что клуб не теряет надежд найти нового голкипера. Один из вариантов – Эмилиано Мартинес.

«Юнайтед» готов сделать предложение «Астон Вилле», но клуб отпугивает стоимость игрока. Один из вариантов – аренда. Но этот вариант вряд ли устроит «Виллу», недавно продлившую контракт с вратарем до 2029 года.

Ожидается, что трансфер Мартинеса обойдется в 40 миллионов фунтов стерлингов. Готов ли «МЮ» потратить такие деньги, станет известно в ближайшие недели.

А нужен?