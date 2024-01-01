«Боруссия» пришла за Санчо. Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между «МЮ» и дортмундцами

Джейдон Санчо в этом сезоне провел всего три матча в составе «Манчестер Юнайтед». Англичанин не выходил на поле с августа.

Очевидно, такой расклад не устраивает ни игрока, ни клуб. На помощь пришла дортмундская «Боруссия». Фабрицио Романо рассказал, что «шмели» готовы вернуть Джейдона в Германию:

«Сделка по Санчо подходит к ключевому этапу! Санчо хочет присоединиться к дортмундской «Борусси», а немецкий клуб хочет, чтобы сделка была заключена уже в ближайшее время. Переговоры ведутся.

«Ман Юнайтед» готов согласиться на аренду игрока, но при этом «дьяволам» придется платить Санчо зарплату. «Боруссия» заплатит за аренду».

Информацию о переговорах между «МЮ» и «Боруссией» также подтвердил Sky Sport Deutschland. По данным Daily Mail, Джейдоном интересуется «Вест Хэм», но английский клуб смущает высокая зарплата игрока.

В составе «шмелей» Санчо провел 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 ассиста. С дортмундцами он завоевал Суперкубок и Кубок Германии.

В 2021 году «Юнайтед» подписал англичанина за 85 млн евро. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.

Как считаете, если Джейдон все же присоединится к «Боруссии», он сможет вернуть свою прежнюю форму?