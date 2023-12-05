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🚨 Шоу поддержал в соцсетях слова Эвра о том, что Рэшфорду и Марсьялю будет трудно вернуться в основу. Позже он убрал лайк, сказав, что это случайность

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу лайкнул пост в социальных сетях, в котором прозвучали сомнения о возможности возвращения Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля в стартовый состав.

Во вчерашнем матче с «Челси», который закончился победой манкунианцев, Рэшфорд вышел на замену во втором тайме и провалил игру. Марсьяль весь матч провел на скамейке запасных.

Шоу оценил пост в соцсетях, в котором приведена цитата Патриса Эвра:

«Я думаю, что Маркусу Рашфорду и Антони Марсьялю будет трудно вернуться в стартовый состав».

Позже Шоу решил сгладить ситуацию:

«Бросьте, не будьте дураками. Очевидно, что это случайность».

В комментариях не поверили игроку.

💭 «Ты давно их ненавидишь».

💭 «Спасибо, нам нужно единство в раздевалке».

💭 «Это никогда не надоедает».

💭 «Спасибо, что публично поддержал мнение фанатов».

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