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🔥 «Манчестер Юнайтед» - несерьезный клуб». Фанаты обсуждают сенсационные слова Матича. В «МЮ» новый скандал?

Поль Погба Поль Погба
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Неманя Матич Неманя Матич
Футбол Футбол

Полузащитник «МЮ» Неманя Матич рассказал, что Джадон Санчо и Пол Погба всегда опаздывали на тренировку в «Манчестер Юнайтед», и рассказала, что игроки будут опаздывать в клуб почти каждый день.

«В «Челси» игроки были пунктуальными и никогда не опаздывали на тренировки, но в «Юнайтед» это происходило почти каждый день.

Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и пара других ребят. Остальные парни, которые всегда приходили вовремя, были злы, почему у нас и возник своего рода «внутренний дисциплинарный комите», в котором я был президентом.

Я повесил лист бумаги на стену, где документировал имена опаздывающих людей. В течение одного сезона мы собрали около £75 тысяч в виде штрафов», - признался Матич.

Фанаты отреагировали на слова серба.

💭 «Это то, о чем тогда говорил Моуринью».

💭 «Бывшие игроки говорят о проблемах клуба. Сейчас происходит все тоже самое, но люди винят Эрика тен Хага».

💭 «На самом деле это не вина тен Хага. У игроков «Юнайтед» плохое отношение к делу».

💭 «Роналду и Ибра говорили о том, что «Манчестер Юнайтед» - несерьезный клуб».

💭 «Вот, почему «Челси» был успешнее, чем «Юнайтед».

💭 «Я мог бы купить дорогую машину за эти деньги».

3 комментария
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Всё правильно.
бездельников на мороз!
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Пол Погба
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а вторая половина не опаздывала?)
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Погба , Санчо для них штраф это копейки с их зарплатами
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