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Время рекордов: «МЮ» стал первой английской командой, пропустившей в пяти матчах ЛЧ 14 голов

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«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное число голов на групповом этапе Лиги Чемпионов этого сезона. В среду «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа.

 «Юнайтед» становится первой английской командой, пропустившей в пяти матчах Лиги чемпионов 14 голов.

Предлагаем оценить топ рекордсменов такой:

14 - «Манчестер Юнайтед» (23/24)

11 - «Манчестер Юнайтед» (94/95)

11 - «Тоттенхэм» (19/20)

10 - «Манчестер Юнайтед» (98/99)

10 - «Манчестер Сити» (12/13)

10 - «Арсенал» (15/16)

Кажется, что у Эрика тен Хага есть повод задуматься.

2 комментария
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