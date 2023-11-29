Время рекордов: «МЮ» стал первой английской командой, пропустившей в пяти матчах ЛЧ 14 голов
«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное число голов на групповом этапе Лиги Чемпионов этого сезона. В среду «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа.
«Юнайтед» становится первой английской командой, пропустившей в пяти матчах Лиги чемпионов 14 голов.
Предлагаем оценить топ рекордсменов такой:
14 - «Манчестер Юнайтед» (23/24)
11 - «Манчестер Юнайтед» (94/95)
11 - «Тоттенхэм» (19/20)
10 - «Манчестер Юнайтед» (98/99)
10 - «Манчестер Сити» (12/13)
10 - «Арсенал» (15/16)
Кажется, что у Эрика тен Хага есть повод задуматься.