Фердинанд признался, что игра на PSP позволила «Юнайтед» взять много трофеев. Он и Роналду даже посвящали ей празднование гола

Рубились всей командой.

Легенда «Юнайтед» Рио Фердинанд пришел на подкаст Fozcast к Бену Фостеру и рассказал, что одна игра на PlayStation помогала клубу завоевывать трофеи.

Первым слово взял Бен Фостер: «В «Юнайтед» мы всегда играли на PSP − для тех, кто помладше, это как портативная приставка PlayStation. Мы играли в SOCOM − олдскульный Call of Duty − проводили часы за этой игрой, не так ли?»

Рио Фердинанд ответил: «Если мы отправлялись в долгую дорогу, хотя бы на два-три часа, то мы могли играть между собой. Например, две команды шесть на шесть или пять на пять. Почти весь наш состав, за исключением ветеранов, таких как Невилл, Эдвин [ван дер Сар] и Гиггзи.

Я до сих пор считаю, что победы и наша культура были достигнуты благодаря этой игре. Поверьте мне, потому что в ней мы были все вместе, временами ненавидели друг друга, спорили, иногда бросали PSP. Это было невероятно».

Также Фердинанд рассказал, что 9 декабря 2006 года после забитого мяча в ворота «Сити» на «Олд Траффорд», они посвятили празднование игре SOCOM.

«Это было невероятно, − сказал он. «Я, Криштиану и Киран Ричардсон устроили празднование после одного из голов в знак уважения к игре. Это было нереально, честно говоря».

Фостер также утверждает, что и другие футболисты продолжали играть во время перерыва на игры сборных.

«Мы так часто рубились в нее. Например, в сборной Англии мы часто ходили по разным комнатам и нам приходилось сидеть спиной к стене, очень близко, чтобы сигнал доходил до соседа.

При этом нельзя было, чтобы нас слышали, потому что время от времени приходилось идти и оживлять своих товарищей по команде. А я ждал [у раненного соперника], пока не убью кого-нибудь там внизу».

За такую тактику Фердинанд назвал Фостера «самым эгоистичным игроком на свете».

В ответ Фостер сказал: «Так или иначе, я был одинокий волк. Наблюдал за ним [соперником], он оживал или его товарищ шел и оживлял его, а потом бум, еще два фрага. Потом ждал, что кто-нибудь другой придет и заберет их. Легкая добыча».

SOCOM − это тактический шутер от третьего лица для PlayStation 2, PlayStation 3 и PSP, который выходил в период с 2002 по 2011 год.