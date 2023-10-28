Тен Хаг запретил Санчо есть вместе с основой «МЮ». Еще нельзя переодеваться на глазах у несовершеннолетних игроков

Джейдон Санчо не играет за «Ман Юнайтед» почти два месяца – все из-за конфликта с Эриком тен Хагом. Несмотря на зарплату 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, вингер выходит на поле только с молодежной командой (иногда вообще один).

The Athletic сообщает, что Тен Хаг запретил Санчо есть в столовой вместе с основой «МЮ»: из-за отстранения Джейдону запрещено появляться в местах, где работает команда, поэтому еду он приносит из дома в контейнерах. Также Санчо приходится запираться в раздевалке, чтобы не переодеваться на глазах у несовершеннолетних игроков академии.

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