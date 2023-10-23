🤯 Джим Рэтклифф уверен, что «Юнайтед» не стоило подписывать одну из главных звезд клуба. Миллиардер сообщил руководству, что трансфер был ошибкой

Сэр Джим Рэтклифф по-прежнему обсуждает с советом директоров «МЮ» возможность приобретения 25-процентной доли в клубе.

По данным The Guardian, британский миллиардер уже имеет некоторые взгляды на нынешний состав команды. Одного звездного футболиста он обозначил, как «сомнительный трансфер».

Речь идет о 30-летнем Каземиро который подписал с клубом четырехлетний контракт с окладом в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако это не станет угрозой будущему Каземиро в клубе. Речь идет лишь о том, чтобы избежать подобных «ошибок» в будущем.