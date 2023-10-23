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🤯 Джим Рэтклифф уверен, что «Юнайтед» не стоило подписывать одну из главных звезд клуба. Миллиардер сообщил руководству, что трансфер был ошибкой

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Каземиро Каземиро
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Сэр Джим Рэтклифф по-прежнему обсуждает с советом директоров «МЮ» возможность приобретения 25-процентной доли в клубе.

По данным The Guardian, британский миллиардер уже имеет некоторые взгляды на нынешний состав команды. Одного звездного футболиста он обозначил, как «сомнительный трансфер».

Exclusive: Ratcliffe would pay more than $1.5 billion for 25% Manchester United stake | Reuters

Речь идет о 30-летнем Каземиро который подписал с клубом четырехлетний контракт с окладом в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако это не станет угрозой будущему Каземиро в клубе. Речь идет лишь о том, чтобы избежать подобных «ошибок» в будущем.

2 комментария

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EmilKB24
За тот факт, что МЮ в этом сезоне играет в ЛЧ надо сказать в первую и во вторую очередь сказать спасибо Каземиро. Не было бы его, не было бы и МЮ в еврокубках вообще, скорее всего. Так что пусть все деньги, которые за еврокубки заработает МЮ выкинут. Или самому Казу отдадут, чтобы он ушел)
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Will Turner
то есть даже он уже тыкает в руководство мю, что они совершают глупые трансферы и ошибки, но нет проблема в тен хаге. При нём же каземиро покупали
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