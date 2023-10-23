⚡️ Санчо покинет «Юнайтед» в январе, если не извинится перед тен Хагом. Других вариантов нет (Фабрицио Романо)
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Джейдона Санчо в январское трансферное окно, не видя возможности наладить отношения игрока с Эриком тен Хагом.
По информации Фабрицио Романо, у 23-летнего футболиста все еще есть шанс остаться на «Олд Траффорд», но все зависит только от него.
Глейзеры не планируют принимать участие в этой проблеме, полностью поддерживая главного тренера.
Напомним, что Санчо раскритиковал тен Хага в соцсетях, назвав его лжецом. С тех пор, игрок отстранен от работы с главной командой.
к/ф "Проклятый Крестный Голландский Отец"