⚡️ Санчо покинет «Юнайтед» в январе, если не извинится перед тен Хагом. Других вариантов нет (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Джейдона Санчо в январское трансферное окно, не видя возможности наладить отношения игрока с Эриком тен Хагом.

По информации Фабрицио Романо, у 23-летнего футболиста все еще есть шанс остаться на «Олд Траффорд», но все зависит только от него.

Глейзеры не планируют принимать участие в этой проблеме, полностью поддерживая главного тренера.

Напомним, что Санчо раскритиковал тен Хага в соцсетях, назвав его лжецом. С тех пор, игрок отстранен от работы с главной командой.