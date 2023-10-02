Долгожданное возвращение Кобби Майну 🔥 Полный состав игроков «Юнайтед», тренировавшихся перед матчем с «Галатасараем»

Полузащита «красных дьяволов» в сборе!

Кобби Майну вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» в преддверии второго матча группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

В прошлом сезоне Эрик тен Хаг начал плавно вводить юного полузащитника в состав первой команды, а летом игрок прекрасно провел предсезонные матчи, впечатлив всех фанатов своим талантом. Все указывало на то, что он наконец станет железным игроком основного состава, но все перечеркнула травма лодыжки, полученная в товарищеской встрече с «Реалом».

Из-за повреждения у Майну еще не было возможности сыграть в этом сезоне, но, судя по всему, вскоре он наконец сможет выйти на поле. Это отличные новости для тен Хага, который потерял сумасшедшее количество ключевых игроков на старте сезона.

Вот полный список футболистов, которые готовились к встрече с «Галатасараем» на «Олд Траффорд»:

Защитники: Эванс, Магуайр, Далот, Варан, Линделеф.

Полузащитники: Мактоминей, Ван де Бек, Межбри, Майну, Эриксен, Гор, Маунт, Амрабат, Фернандеш, Каземиро.

Нападающие: Рэшфорд, Марсьяль, Хейлунд, Форсон, Антони, Гарначо, Пельистри.

Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Аарон Уан-Биссака, Тирелл Маласиа, Серхио Регилон и Амад Диалло в настоящее время восстанавливаются от травм и точно пропустят завтрашний матч.