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Инсайдер рассказал, почему Санчо не хочет извиняться перед Тен Хагом. Причина связана с будущим отношением к игроку

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Похоже, что не очень переживает за настоящее.

По данным источников издания iNews, Джейдон Санчо считает, что он имеет право высказывать недовольство тем, что Эрик тен Хаг поставил под сомнение его самоотдачу на тренировках. Об этом рассказали близкие игрока.

Англичанину кажется, что тренер слишком фокусируется на нем, а другие получили «привилегированное положение».

Вингер «Юнайтед» считает, что если он сейчас извинится и признает правоту тренера, то это подорвет его репутацию и приведет к подобному обращению в будущем.

Однако в связи с тем, что с 14 сентября игрок тренируется один, а на тренировочной базе ест вместе с игроками академии, у некоторых из окружения Санчо появились опасения. Они связаны с тем, что в этой борьбе тренера и игрока клуб занял твердую позицию на стороне Тен Хага и от своего не отступит.

3 комментария

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Vlad Good
То что он два года пинал х"@й а не мяч в МЮ, на его репутацию никак не влияет а извинение сразу подорвет эту "репутацию". Удивительний человек, хотя мне оч нравиться как игрок. Надеюсь извиниться и начнет играть в футбол. А если нет то лучше пускай отпускают за копейки лучше так чем терпеть 5 лет как Погба.
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Руслан1313
Ответ Vlad Good
То что он два года пинал х"@й а не мяч в МЮ, на его репутацию никак не влияет а извинение сразу подорвет эту "репутацию". Удивительний человек, хотя мне оч нравиться как игрок. Надеюсь извиниться и начнет играть в футбол. А если нет то лучше пускай отпускают за копейки лучше так чем терпеть 5 лет как Погба.
МЮ то может и отпустит его за копейки, но вот он не пойдет на понижение зарплаты (а у него она ого го какая) как например Мага летом не согласился уходить в Вест Хем с понижением зарплаты.
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Сухроб Тошаев
Я думаю критика это нормально вещь оно должно быть среди нас вит через критику мы можем сделать выводы по поводу своих ошибок. Ну в данном случае Санчо не выдержил критику, он на абарот подумал что этим на него давят. И этим скажем наехал на тен хага.
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