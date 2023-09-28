Инсайдер рассказал, почему Санчо не хочет извиняться перед Тен Хагом. Причина связана с будущим отношением к игроку

Похоже, что не очень переживает за настоящее.

По данным источников издания iNews, Джейдон Санчо считает, что он имеет право высказывать недовольство тем, что Эрик тен Хаг поставил под сомнение его самоотдачу на тренировках. Об этом рассказали близкие игрока.

Англичанину кажется, что тренер слишком фокусируется на нем, а другие получили «привилегированное положение».

Вингер «Юнайтед» считает, что если он сейчас извинится и признает правоту тренера, то это подорвет его репутацию и приведет к подобному обращению в будущем.

Однако в связи с тем, что с 14 сентября игрок тренируется один, а на тренировочной базе ест вместе с игроками академии, у некоторых из окружения Санчо появились опасения. Они связаны с тем, что в этой борьбе тренера и игрока клуб занял твердую позицию на стороне Тен Хага и от своего не отступит.