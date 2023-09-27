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Неудивительно, что он попал в аварию. В сеть попало видео, наглядно демонстрирующее водительские навыки Рэшфорда

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Удивительно, что она была только одна.

В конце прошлой недели Маркус Рэшфорд попал в заголовки газет, но не из-за своих подвигов на поле. Нападающий «Юнайтед» устроил аварию после матча с «Бернли», врезавшись в автомобиль 74-летней женщины, чем до ужаса ее напугал.

К счастью, никто не пострадал, но, судя по водительским навыкам Маркуса, ему пора бы задуматься о занятиях с инструктором. В сети завирусилось видео, на котором игрок едет на своем синем Роллс-Ройсе, наплевав на все правила дорожного движения.

Если Маркус будет продолжать в том же духе, то в следующий раз он может и не отделаться легким испугом.

1 комментарий

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timustus
Сначала хотел написать мол "что такого, ширины дороги не хватило", а потом понял что у них левосторонее движение 🙈
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