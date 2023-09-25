Не играет несколько недель.

Джейдон Санчо по-прежнему пролетает мимо состава «Юнайтед», а отношения с тренерским штабом остаются напряженными. Об этом в эфире The United Stand рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

Эрик тен Хаг настаивает на том, что Санчо должен извиниться перед ним и другими тренерами, прежде чем его вернут в состав. Однако, несмотря на то, что Санчо еще не сделал этого, активные планы по его продаже отсутствуют.

«На данный момент нет никакой конкретики, поэтому я не могу сказать, что какой-то клуб уже работает над сделкой по Джейдону Санчо, − сказал Романо. − Что мы можем сказать, так это то, что летом и в последние несколько дней окна ходило много слухов о «Дортмунде», но на сегодня, насколько я знаю, у немецкого клуба другие планы и он ищет других игроков».

«Что касается английских клубов, то никто «МЮ» не звонил, чтобы подготовить почву на январь. Мы еще не на этой стадии. Еще очень рано».

В этом сезоне АПЛ Джейдон Санчо вышел на поле только в трех матчах. Эрик тен Хаг обвинил игрока в отсутствии должной работы на тренировках, на что футболист ответил, что тренер лжет.