Очередной дорогой трансферный промах.

По информации Football Insider, Эрик тен Хаг готов вернуть Джейдона Санчо в состав «Манчестер Юнайтед» только при одном условии: игрок должен принести и публичные, и частные извинения за свои слова.

Санчо был выведен из состава после того, как он недостойно отреагировал на публичную критику со стороны босса за недостаточно прилежную работу на тренировках.

Однако, как утверждается, Джейджон отказывается извиняться, что привело к тому, что манкунианцы готовы отдать игрока за небольшую сумму. Летом 2021 года он переехал на «Олд Траффорд» за 73 млн фунтов, но так и не смог соответствовать стандартам клуба.

Всего два года спустя «красные дьяволы» готовы отпустить его в аренду из-за плохой дисциплины и отсутствия формы.