Попытаются разобраться с глазу на глаз.

В понедельник, 11 сентября, Джейдону Санчо предстоит разговор тет-а-тет с главным тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом. Главная тема − неопределенность в отношении будущего игрока в клубе.

На прошлой неделе Тен Хаг не включил Санчо в заявку на матч против «Арсенала», который команда проиграла со счетом 3:1. После игры Джейдон фактически обвинил тренера во лжи относительно причин его отсутствия в составе.

Как передает The Telegraph, нидерландец был в ярости, когда прочитал публичное сообщение англичанина. Тренер считает, что сделал все, чтобы перезапустить карьеру Санчо, помогал ему набрать форму и не форсировал возвращение в состав. Для него такие слова сродни предательству.

В четверг, в последний день трансферного окна в Саудовской Аравии, «Аль-Иттифак» Джеррарда предпринял попытку взять в аренду Джейдона Санчо, но клуб отверг такую возможность. Пока не ясно, выставят ли игрока на трансфер, но все должно проясниться уже завтра.

Некоторые источники с «Олд Траффорд» сомневаются, что теперь у игрока есть путь назад, даже если он принесет публичные извинения. На прошлой неделе появились сообщение, что клубу не разрешили опубликовать информацию, касающуюся борьбы Санчо с психическими расстройствами, которая была в прошлом сезоне.