📸 Хейлунд провел первую тренировку в Каррингтоне. Смотрим на лучшие фото новичка «МЮ»
Хейлунд провел свою первую тренировку в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед». В Каррингтоне он работал индивидуально, Расмус все еще восстанавливается после неприятного повреждения.
Ему еще предстоит ближе познакомиться с одноклубниками, но уже сейчас видно, что нападающий пребывает в хорошем настроении. Это неудивительно, ведь Хейлунд с детства мечтал играть за «Юнйатед».
Наконец его желание сбылось.
Пожелаем новичку удачи!
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