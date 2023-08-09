United Tweets
Блог

📸 Хейлунд провел первую тренировку в Каррингтоне. Смотрим на лучшие фото новичка «МЮ»

Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Хейлунд провел свою первую тренировку в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед». В Каррингтоне он работал индивидуально, Расмус все еще восстанавливается после неприятного повреждения.

Ему еще предстоит ближе познакомиться с одноклубниками, но уже сейчас видно, что нападающий пребывает в хорошем настроении. Это неудивительно, ведь Хейлунд с детства мечтал играть за «Юнйатед».

Наконец его желание сбылось.

Пожелаем новичку удачи!

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Саидов
Блин, а терпения нету уже жду не дождусь дебюта
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
Ответ Руслан Саидов
Блин, а терпения нету уже жду не дождусь дебюта
ну уже через 5 дней мачт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий