Хейлунд провел свою первую тренировку в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед». В Каррингтоне он работал индивидуально, Расмус все еще восстанавливается после неприятного повреждения.

Ему еще предстоит ближе познакомиться с одноклубниками, но уже сейчас видно, что нападающий пребывает в хорошем настроении. Это неудивительно, ведь Хейлунд с детства мечтал играть за «Юнйатед».

Наконец его желание сбылось.

Пожелаем новичку удачи!