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«Должен доказать свою состоятельность». Тен Хаг рассказал, что может дать Хейлунд «Юнайтед»

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Расмус Хейлунд
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Практически все зависит от новичка.

Сегодня «МЮ» перед товарищеским матчем с «Ленсом» наконец представил новичка команды − форварда Расмуса Хейлунда. Датчанин наблюдал с трибуны за тем, как голы Рэшфорда, Антони и Каземиро принесли относительно легкую победу со счетом 3:1.

После свистка довольный Эрик тен Хаг побеседовал с клубным телевидением MUTV. В том числе прокомментировал долгожданный трансфер Хейлунда.

«Он игрок передней линии, очень прямолинеен и нацелен на ворота. Хорош в прессинге, физически силен, и я думаю, что это то, что нам нужно было для баланса команды. Наряду с Рэшфордом, он станет еще одним игроком, который может забивать голы. Огорчать вратарей − это то, что занимает все его мысли».

Кроме этого тренер отметил огромный потенциал новичка и попросил экс-игрока «Аталанты» доказать состоятельность.

«Думаю, что он обладает огромным потенциалом. Теперь ему предстоит раскрыть его, а мы будем поддерживать − все тренеры. Я уверен, что вся команда ждала игрока такого типа, как он. Ему будут помогать интегрироваться и в раздевалке, и на поле. Но, как я уже сказал, в конечном счете, как игрок, он должен доказать состоятельность».

«Именно такие игроки нам и нужны − голодные до всего. Он полон решимости забивать голы, выигрывать матчи и завоевывать трофеи».

2 комментария

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Ответ Вертуальный
По краям Реш и Гринвуд
В левом краю гарначо тоже очень хорош. Проходит отлично. В игре с лансом было видно, и пасы точечные
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По краям Реш и Гринвуд
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