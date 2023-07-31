Могло сработать, но не сработало.

В 2013 году в матче плей-офф Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Юнайтед» все были в предвкушении поединка сэра Алекса Фергюсона и Криштиану Роналду.

В тот момент никто не предполагал, что пара больше никогда не встретятся на футбольном поле: Фергюсон решил завершить тренерскую карьеру.

Перед началом игры Роналду увидел и обнял китмэна «МЮ» Альберта Моргана, с которым был давно знаком. Затем, когда диктор зачитывал составы команд, имя Криштиану оказалось последним. Разумеется, он получил невероятный прием от болельщиков «красных дьяволов».

Многие считают, что это могло быть уловкой Фергюсона. Таким образом он хотел оказать давление на португальца, который вернулся на стадион бывшего клуба. Возможно, что это бы сработало, но судья матча Джюнейт Чакыр удалил Нани.

В тот момент «МЮ» вел 1:0, но в большинстве «Мадрид» смог не только отыграться, но и забить второй гол − он был на счету как раз Роналду. «Королевский клуб» прошел дальше с общим счетом 3:2.

Это не был последний опыт Роналду на «Олд Траффорд». Спустя пять лет он вернулся на стадион уже игроком «Юве», а в 2021 году вновь надел красную футболку.

На момент второго прихода в клубе не было не только Фергюсона, но и всех тех, кто работал в 2013 году. В интервью Пирсу Моргану Роналду жаловался, что с момента его ухода в 2009 году на базе ничего не изменилось.