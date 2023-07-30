Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о скором подписании Расмуса Хейлунда.

«Прежде всего, я не могу говорить об игроке, который работает по контракту в другом клубе. Но дело в том, что мы должны поднять планку. А для этого необходима очень серьезная конкуренция. У нас много конкурентов, которые будут биться за первые четыре позиции в Премьер-лиге.

Это не соревнование между двумя или тремя клубами, а скорее турнир, где за высшие места борятся около семи, восьми или даже девяти клубов - все они могут финишировать в первой четверке. Это будет захватывающий сезон, я уверен», - заявил Эрик тен Хаг.

Ожидается, что Хейлунд подпишет контракт с «МЮ» в течение 48 часов. Он станет третьим новичком команды в межсезонье.

Датчанин может дебютировать за клуб в товарищеском матче с «Лансом».