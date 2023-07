Новый форвард для Тен Хага.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» дождались фирменного Here we go от Фабрицио Романо по трансферу форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

«Прямо сейчас достигнуто соглашение с «Аталантой». «МЮ» заплатит около 70 млн евро плюс бонусы. Клубы подготовят документы в течение ближайших 24 часов.

Десять дней назад Хейлунд подписал пятилетний контракт с клубом, так как хотел перейти только в «Юнайтед». Клуб уже готов заказать медицинское обследование для парня. В контракте будет опция продления еще на сезон».

В прошлом сезоне Серии А Расмус Хейлунд провел 32 матча, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. До этого он один сезон провел в австрийском «Штурме» и два в датском «Копенгагене».