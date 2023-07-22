Никаких переплат.

По словам экс-репортера Sky Sports Питера О’Рурка, который сейчас работает в Football Insider, «Юнайтед» определился с предельной суммой, которую они готовы заплатить за нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

«Красные дьяволы» считают, что 50–60 миллионов фунтов стерлингов — это «справедливая цена» за 20-летнего нападающего. «Юнайтед» не хочет переплачивать после того, как потратил большую часть своего летнего бюджета на Мэйсона Маунта и Андре Онану. Даже для предложения такого уровня придется продать некоторых второстепенных игроков, не говоря уж о более высокой сумме.

Проблема заключается в том, что «Аталанта», как сообщается, непреклонна в свое решении получить максимум за своего многообещающего форварда. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини недавно заявил, что оценивает датского нападающего не менее чем в 100 миллионов евро, что является сумасшедшей суммой за игрока, проведшего лишь один сезон в топ лиге.

Говоря о потенциальном трансфере Хейлунда в «Юнайтед» Гасперини сказал:

«Иногда приходится делать выбор, а еще в этой игре есть агенты… мы все должны учитывать финансовый фактор. Расмус очень счастлив здесь, и я бы, конечно, хотел оставить его, но иногда клубам и игрокам приходится принимать важные решения, когда поступают огромные предложения».

По данным The Atheltic, манкунианцы уже согласовали личные условия с Хейлундом, а он сам страстно хочет переехать в Англию, но теперь им придется приложить немало усилий в переговорах, чтобы уговорить «Аталанту» отпустить его за нужную сумму.