Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб должен выручить за Расмуса Хейлунда от 80 до 10 миллионов евро.

Фанаты «Юнайтед» почему-то возмутились этому заявлению.

💬 Toviakhiin: «Глейзеры стоят много денег, верно? Как насчет того, чтобы обменять их на этого замечательного молодого нападающего?»

💬 Realstonejedi: «Пффф. Зачем останавливаться на этом. Может быть, 400, 500 миллионов?».

💬 Streetratonascooter: «За эту цену нам, возможно, даже удастся получить Фергюсона из «Брайтона».

💬 LakerBull: «Черт, давайте не будем останавливаться на достигнутом и позволим ему стоить столько, сколько «Юнайтед» стоит для Глейзеров».

💬 «Чем больше цена, тем больше сомнений».

💬 «Они с ума сошли?»

А вы как считаете?