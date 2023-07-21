😱 «Они с ума сошли?» Фанаты «Юнайтед» в шоке от требований «Аталанты» за Расмуса Хейлунда
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб должен выручить за Расмуса Хейлунда от 80 до 10 миллионов евро.
Фанаты «Юнайтед» почему-то возмутились этому заявлению.
💬 Toviakhiin: «Глейзеры стоят много денег, верно? Как насчет того, чтобы обменять их на этого замечательного молодого нападающего?»
💬 Realstonejedi: «Пффф. Зачем останавливаться на этом. Может быть, 400, 500 миллионов?».
💬 Streetratonascooter: «За эту цену нам, возможно, даже удастся получить Фергюсона из «Брайтона».
💬 LakerBull: «Черт, давайте не будем останавливаться на достигнутом и позволим ему стоить столько, сколько «Юнайтед» стоит для Глейзеров».
💬 «Чем больше цена, тем больше сомнений».
💬 «Они с ума сошли?»
А вы как считаете?
…
Мю используют для того что-бы поднять на игрока цену так что мю не мешок их просто используют