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😱 «Они с ума сошли?» Фанаты «Юнайтед» в шоке от требований «Аталанты» за Расмуса Хейлунда

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб должен выручить за Расмуса Хейлунда от 80 до 10 миллионов евро.

Фанаты «Юнайтед» почему-то возмутились этому заявлению.

💬 Toviakhiin: «Глейзеры стоят много денег, верно? Как насчет того, чтобы обменять их на этого замечательного молодого нападающего?»

💬 Realstonejedi: «Пффф. Зачем останавливаться на этом. Может быть, 400, 500 миллионов?».

💬 Streetratonascooter: «За эту цену нам, возможно, даже удастся получить Фергюсона из «Брайтона».

💬 LakerBull: «Черт, давайте не будем останавливаться на достигнутом и позволим ему стоить столько, сколько «Юнайтед» стоит для Глейзеров».

💬 «Чем больше цена, тем больше сомнений».

💬 «Они с ума сошли?»

А вы как считаете?

5 комментариев

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8p6j6tckmg
«От 80 до 10 миллионов евро»
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Rustam Abdullayev
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Bego Yusupov
Ответ 8p6j6tckmg
«От 80 до 10 миллионов евро» …
10 млн скорее всего бонусы
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Bego Yusupov
Ответ Jazzzz
А что это, 7нольтед не мешок что ли, как Челси? Надо помогать денюжкой итальянским малышам.
причём тут 7-0...
Мю используют для того что-бы поднять на игрока цену так что мю не мешок их просто используют
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