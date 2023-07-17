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Босс «Аталанты» дал «крайний срок» для «Юнайтед» для завершения трансфера Хейлунда

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался назвать конкретные сроки, в которые «Манчестер Юнайтед» может подать заявку на приобретение Расмуса Хойлунда .

Однако он пожелал, чтобы переход был завершен до 31 июля.

Как сообщает  Italy24, он сказал: «Хейлунд? Даже если мы назначим дату, например 15 августа, трансферный рынок не иссякнет. Если поступает предложение, клуб, игрок принимают решение позже.

Дата? Я бы поставил 31 июля, но на самом деле это невозможно».

«Юнайтед» также проявляет интерес к Рэндалу Коло Муани, за которым, как сообщается, следит «Пари Сен-Жермен». 

 

2 комментария

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stanvixx
Судя по тексту, он его как раз таки и не дал ))
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Эксперт со спортса
Зачем он МЮ?
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