Угадаете, кто на первом месте?

Манкунианцы в среду официально объявили о трансфере 24-летнего хавбека, который подписал контракт на 5 лет с возможностью продления на год.

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата англичанина составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

55 миллионов даже по нынешним меркам немало, но если сравнить в другими дорогостоящими покупками «МЮ», то переход Маунта лишь на 9-й строчке. Вот самые дорогие покупки «МЮ» за всю историю:

1. Погба - 105 миллионов фунтов

2. Антони - 98 миллионов фунтов

3. Магуайр - 87 миллионов фунтов

4. Санчо - 85 миллионов фунтов

5. Лукаку - 84.7 миллиона фунтов

6. Ди Мария 75 миллионов фунтов

7. Каземиро - 70.7 миллиона фунтов

8. Фернандеш - 65 миллионов фунтов

9. Маунт - 64 миллиона фунтов (сумма указана с учетом всех возможных бонусов)

10. Марсьяль - 60 миллионов фунтов