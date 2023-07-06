ТОП-10 самых дорогих трансферов за всю историю: 64-миллионный Маунт только на 9-м месте😱😱😱
Угадаете, кто на первом месте?
Манкунианцы в среду официально объявили о трансфере 24-летнего хавбека, который подписал контракт на 5 лет с возможностью продления на год.
Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата англичанина составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
55 миллионов даже по нынешним меркам немало, но если сравнить в другими дорогостоящими покупками «МЮ», то переход Маунта лишь на 9-й строчке. Вот самые дорогие покупки «МЮ» за всю историю:
1. Погба - 105 миллионов фунтов
2. Антони - 98 миллионов фунтов
3. Магуайр - 87 миллионов фунтов
4. Санчо - 85 миллионов фунтов
5. Лукаку - 84.7 миллиона фунтов
6. Ди Мария 75 миллионов фунтов
7. Каземиро - 70.7 миллиона фунтов
8. Фернандеш - 65 миллионов фунтов
9. Маунт - 64 миллиона фунтов (сумма указана с учетом всех возможных бонусов)
10. Марсьяль - 60 миллионов фунтов
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